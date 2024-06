Il pensiero speciale del tecnico:Volevo dedicare la vittoria alla famiglia Gentilini, Matteo e Maurizio». Caja: "I giocatori hanno dato tutto. Abbiamo un pubblico straordinario»

Era tutto meno che scontato che Bologna potesse fare il bis dopo il dispendio mentale fra battibecchi, fantasticherie e provocazioni fuori dal campo, di gara-due. Eppure in un clima da girone dantesco la Effe, a lunghi tratti farraginosa in attacco, la spunta più di testa che altro (39 percento al tiro per i biancoblù). I primi a brindare alla serie portata a gara-quattro sono i giocatori, sentiti dai microfoni di RaiSport. "Sono contento della prestazione individuale – dice Riccardo Bolpin, mvp con 24 punti e 22 di valutazione –, ma soprattutto di quella di squadra. Tutti abbiamo dato qualcosa in più, tutti super. L’abbiamo vinta principalmente in difesa". Tra i primi attori della spallata finale il numero 11 Alessandro Panni. "Trapani è una grande squadra, sapevamo sarebbero rientrati. Noi non molliamo mai e in gara-due potevamo vincere, abbiamo perso per degli episodi, diciamo. Oggi Bolpin ha fatto l’Aradori, io ho messo due canestri e sono contento. Abbiamo dei super tifosi, complimenti anche a quelli di Trapani che sono venuti in tanti, ma qui è un’altra storia. Ribaltare la serie? Ci proveremo". Poi l’intervento di coach Attilio Caja: "Volevo dedicare la vittoria alla famiglia Gentilini, Matteo e Maurizio, che tutto l’anno mi hanno fatto sentire il loro apprezzamento, non era scontato e altri non l’hanno mai fatto. Poi un grande plauso ai ragazzi che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Poteva essere l’ultima partita per molti di noi, ma hanno fatto di tutto per giocare almeno un’altra gara e lasciare un bel ricordo a questo pubblico incredibile".

5.500 presenze sotto la volta del ‘Madison. "Per la loro generosità e il loro affetto buttiamo il nostro sudore dal primo giorno. Domani dovremo fare un’altra gara superlativa e so che i ragazzi la faranno. Qualcuno se l’è presa con Sergio fra il pubblico: non concordo, tutti vanno elogiato e serve sostenerli. Ogden? Dobbiamo solo dirgli grazie per quello che fa e per come si applica. Sentiva i punti della mano tirare". Poi un pensiero al presidente granata Antonini. "È stato ingigantito il discorso di Antonini verso di me. Io ho sbagliato a intervenire, ma l’ho fatto in buona fede. Per quello che ha detto verso di me non ho risentimento: spero sia presente alla prossima partita, senza ironia, perché qua è un posto di gente perbene". Nel mentre da ieri sera è iniziata la prevendita per gara-quattro.

Giacomo Gelati