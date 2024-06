Il tecnico biancoblù insultato. E Antonini rincara la dose: "A Bologna sono abituati a fare come gli pare». Il presidente siciliano provoca. E coach Caja resta senza parole

E’ stata una battaglia in campo, ma anche dialettica fuori e decisa da una serie di fischiate che ha mandato su tutte le furie la Fortitudo e i suoi tifosi. Una serie di decisioni arbitrali, che hanno penalizzato la Effe.

La tensione del dopo partita si è trasportata in sala stampa dove a iniziare la conferenza stampa, diversamente rispetto al solito, è stato il patron locale Antonini.

All’arrivo di Attilio Caja in conferenza stampa, con il coach biancoblù che ha spiegato il ritardo a causa degli insulti ricevuti dei tifosi locali il presidente trapanese ha risposto.

"A Bologna sono abituati a fare come gli pare, ma qui non funziona così". Amareggiato per la sconfitta, arrabbiato per il trattamento ricevuto, il coach della Effe ha preferito non rilasciare dichiarazioni facendo crescere ancor di più la rabbia e l’amarezza per la sconfitta e per l’atteggiamento ricevuto a Trapani.

Nell’intervallo sono arrivate le parole di Pietro Aradori.

"Ringrazio Trapani per lo striscione nei miei confronti e coloro che mi hanno testimoniato il loro affetto e la loro vicinanza in questo momento. L’infortunio? Mi fa ancora male rivederlo, ho sentito come un calcio al polpaccio sinistro e invece ero solo. Nella sfortuna è andata meglio del previsto, abbiamo fatto gli esami e sono voluto rimanere qui con la squadra, da domani (oggi, ndr) si torna a Bologna e a lavoro. Rimane l’amaro in bocca per non poter giocare la finale, ma anche senza di me non vogliamo darci per vinti. Abbiamo confermato che siamo tosti, abbiamo carattere e vogliamo lottare".

Adesso la serie si trasferisce a Bologna, dove venerdì sera, in un PalaDozza tutto esaurito, è in programma gara-tre. Il clima sarà infuocato.

Filippo Mazzoni