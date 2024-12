Le pagelle. Fantinelli è il re degli assist. Aradori, finale incandescente

Aradori 6,5 (in 12’ 0/1 da due, 3/6 da tre, un rimbalzo, una persa). Ancora a corto di condizione, ma tiene bene il campo con esperienza e qualità e nel finale mette 2 triple fondamentali.

Gabriel 6 (in 38’ 1/9 da due, 1/6 da tre, 5 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse, 2 assist). Tanti minuti in campo, ma anche tanti errori al tiro dove chiude 2 su 15. L’atteso confronto diretto con Ogden alla fine non ha ne vinti ne vincitori.

Battistini 6,5 (in 15’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi). Positivo in attacco, in difesa commette qualche errore di troppo che non fa felice coach Caja, ma è comunque un valido aiuto.

Bolpin 6,5 (in 34’ 3/4 da due, 2/7 da tre, 1/1 ai liberi, una recuperata, 4 assist, una stoppata). Due triple per aprire la sfida, poi sparacchia, ma ci mette come al solito difesa e assist.

Panni 7 (in 21’ 1/2 da due, 3/6 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, un assist). Regia e triple per dare fosforo e punti alla Effe. In attesa che si muova il mercato è lui l’acquisto e il playmaker in grado di dare il cambio o giocare al fianco di Fantinelli.

Mian 6,5 (in 22’ 1/2 da due, 3/5 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Discreta prestazione balistica al tiro, un po’ limitato dai falli che lo tengono meno di quello che meriterebbe in campo, ma è decisamente positivo.

Fantinelli 8 (in 33’ 2/4 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 16 assist). Già a quota 9 nel primo tempo, fa segnare il record di assist personale e della Fortitudo raggiungendo quota 16. Con lui o senza la squadra gira in modo molto diverso.

Freeman 7,5 (in 25’ 7/11 da due, 1/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, una stoppata). Primo giro con 3 falli in 7 minuti, troppi. Decisamente meglio nella ripresa dove diventa fattore determinante sottocanestro, confermandosi come spina nel fianco della difesa di Brindisi.

Filippo Mazzoni