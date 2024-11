Serie A2: ore 21 al PalaSojourner. Cagnardi: "Voglio una prova solida, cercando di limitare al massimo gli errori». Fortitudo, a Rieti un esame per capire il valore

A Rieti per trovare continuità di gioco e di risultati. Sfida infrasettimanale in trasferta per la Fortitudo che alle 21, al PalaSojourner di Rieti, affronta la Real Sebastiani. Dopo la vittoria con Verona, la formazione di Devis Cagnardi, partita ieri nel primo pomeriggio alla volta della cittadina laziale, è attesa da una sfida dura, difficile contro una squadra di qualità. In casa Fortitudo assente Marco Cusin, farà l’esordio il neoacquisto Leo Menalo che ha alle spalle un paio di allenamenti con i compagni.

"Viaggiamo in direzione Rieti, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia una realtà di alto livello in serie A2. Inutile stupirsi o ritenerla una sorpresa, si tratta di una società solida, che ha allestito un roster per competere fino in fondo e ha un coach straordinario. Sarà una sfida difficile, che dovremo approcciare con grande fisicità e intensità, dovremo controllare meglio del solito la lotta a rimbalzo e contenere le loro folate di talento balistico. Noi arriviamo da una partita vinta contro Verona che ci ha premiati, per il lavoro fatto in palestra e regalato due punti importanti. Abbiamo intenzione di giocare una gara solida, limando quegli errori che dipendono solamente da noi stessi per provare a fare nostra la contesa".

Di fronte la Fortitudo si troverà una Rieti che nonostante l’ultimo ko a Lecce con Nardò sta disputando una stagione di alto livello, tant’è che è nel gruppo delle seconde, ad appena due punti dalla capolista Rimini. A guidarla c’è coach Alessandro Rossi, oggetto, salvo poi puntare dritto su Cagnardi, del desiderio estivo della Fortitudo.

A guidare in campo invece Rieti è Jazz Johnson giocatore eletto mvp straniero della scorsa stagione di A2. Proprio Rossi presenta così la sfida con la Effe.

"Dobbiamo cancellare la gara con Nardò, con una prestazione di grande energia e di grande impatto fisico, contro un avversario che della fisicità fa la sua caratteristica principale. Conosciamo il valore della Fortitudo, ma noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e che davanti al nostro pubblico dobbiamo cercare di reagire spazzando via le scorie di una partita giocata male".

Direzione di gara affidata al trio Wassermann, Bonotto e Morassutti.

Le altre gare: Cantù-Avellino, Torino-Forlì, Cremona-Brindisi, Udine-Pesaro, Verona-Vigevano, Orzinuovi-Milano, Piacenza-Nardò, Livorno-Cividale, Rimini-Cento.

La classifica: Rimini 14; Cividale, Cantù, Udine e Rieti 12; Milano 10; Fortitudo Flats Service Bologna, Forlì, Cremona, Verona, Orzinuovi e Nardò 8; Avellino, Torino, Vigevano, Livorno e Pesaro 6; Cento 4; Piacenza e Brindisi 2.