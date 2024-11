Herons Montecatini-Pielle Livorno 80-75, non basta ai labronici una bella prestazione

Lucca, 6 novembre 2024 – Pielle con tante defezioni reagisce dopo la brutta figura contro la Virtus Roma, ma un’ottima prestazione non basta per avere la meglio di Herons Montecatini. Una partita dura e caratterizzata da tantissimi falli in cui la Pielle ha reagito ad ogni tentativo di fuga dei termali grazie alle prestazioni straordinarie di Leonzio e Bonacini, oltre che ad uno spirito domenica sembrava perduto. Una sconfitta che fa scendere i biancoblù in classifica ma che fa ben sperare in vista dei prossimi mesi, se l’applicazione è questa con la rosa sana e al completo i risultati non potranno che migliorare.

I due i momenti in cui la squadra di Campanella ha dato un segnale di rottura rispetto alla gara con la Virtus sono la fine del secondo quarto, quando è rientrata dal -13 al -3, e i minuti a cavallo tra terzo e quarto parziale, quando dal -11 che poteva sancire la fine della contesa si è portata addirittura sul +1. Decisivo nel finale un canestro e fallo di Klyuchnyk che ha rotto l’equilibrio e il quinto fallo di Bonacini, che ha tolto il suo unico playmaker di ruolo a Campanella. Migliori della partita Bonacini con 21 e Leonzio con 28 punti, veri trascinatori dei labronici. Per Herons molto bene Sgobba con 16 punti e Klyuchnyk, autore di 14 punti e della giocata decisiva. Seconda sconfitta consecutiva per Pielle, che però esce con nuova consapevolezza da questo incontro.

IL TABELLINO

Fabo Herons Montecatini - Toscana Legno Pielle Livorno 80-75 (20-15, 16-18, 23-17, 21-25)

Fabo Herons Montecatini: Giorgio Sgobba 16 (1/3, 2/6), Dimitri Klyuchnyk 14 (4/4, 1/2), Daniele Dell'uomo 10 (0/1, 2/5), Jose Alberto Benites Vicente 9 (2/2, 1/3), Marco Arrigoni 8 (4/8, 0/0), Adrian Chiera 7 (1/1, 1/6), Nicola Natali 6 (1/3, 0/1), Nicola Mastrangelo 5 (1/3, 1/3), Emanuele Trapani 5 (1/1, 1/3), Matteo Aminti 0 (0/0, 0/0), Giulio Giannozzi 0 (0/0, 0/0), Tomás Fernández lang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 26 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Marco Arrigoni 6) - Assist: 21 (Jose alberto Benites vicente 6)

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 28 (7/13, 3/9), Davide Bonacini 21 (6/11, 0/1), Alessandro Paesano 10 (2/5, 1/1), Jacopo Vedovato 7 (2/4, 0/0), Maurizio Del testa 3 (0/0, 1/2), Janko Cepic 3 (1/3, 0/0), Luca Campori 3 (0/1, 1/3), Daniel Donzelli 0 (0/1, 0/1), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0), Mattia Venucci 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Jacopo Vedovato 7) - Assist: 7 (Jacopo Vedovato 4)