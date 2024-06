Olimpia-Virtus, duello eterno per lo scudetto. Mirotic sfida Shengelia nella grande classica

Milano-Bologna, Olimpia-Virtus, l’eterna sfida del nostro basket va in scena per la quarta stagione consecutiva come atto finale per assegnare lo scudetto. La prima volta, nel 2021, fu preda della "V nera", le due successive di un’Olimpia che adesso si può fregiare di 3 stelle sul petto in virtù dei 30 tricolori vinti. Adesso, ancora una volta, a partire da giovedì 6 giugno, ne regalerà un altro. I milanesi arrivano lanciati da una semifinale vinta molto bene contro Brescia con un secco 3-0, mentre la Virtus ha decisamente faticato con Venezia, vincendo 3-1, ma in sfide davvero piene di alti e bassi dove solo nella parte finale della gara 4 disputata venerdì ha dato la sensazione di essere davvero solida. Saranno sfide tra campioni, il confronto tra due delle ali migliori del continente come Mirotic e Shenghelia, come quello tra due grandi realizzatori come Shields e Belinelli. In regia l’Olimpia proverà a far brillare la stella di Napier senza farla soffocare dalla solidità dell’accoppiata Hackett-Paiola. Sotto le plance anche il duello tra gli eterni Hines e Dunston (entrambi classe 1986) con l’Olimpia che nelle ultime settimane ha trovato un capitan Melli davvero scatenato in tutte le zone del campo.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, con le "nobili" Olimpia e Virtus che sono alla caccia del titolo, esattamente come dall’altra parte dell’oceano in Nba i Boston Celtics, la squadra più titolata insieme a Lakers, che contende l’anello ai Dallas Mavericks della stella europea Luka Doncic. In Italia il programma prevede le prime due partite a Bologna (6 e 8 giugno), in virtù del primo posto in regular season dei felsinei, poi la serie si sposterà a Milano martedì 11 giugno e due giorni dopo, giovedì 13, ci sarà l’eventuale gara 4. L’eventuale bella per assegnare lo scudetto è in programma domenica 16 a Bologna, tutti i match alle ore 20.30.

Un programma intrecciato con quello Nba visto che la finale inizia a Boston proprio lo stesso giorno (in Italia sarà venerdì 7 alle 2.30), poi ancora al TD Garden lunedì 10 alle 2.30 (ora italiana). Giovedì 13 e Sabato 15 (ancora 2.30 ora italiana) le du gare sicuramente da giocare a Dallas, poi parte il programma incrociato con le gare eventuali, la 5 a Boston il 18, la 6 a Dallas il 21, e la "bella" a Boston il 24 giugno alle 2.00 sempre facendo riferimento all’orario italiano.