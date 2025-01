Eurolega, Milano ne rifila 100 all’Alba Berlino

Milano - Va in automatico l’Olimpia Milano, vince come settimana scorsa, largamente, over 100, scappando via nella ripresa. Il colore degli avversari è sempre lo stesso, giovedì scorso era il Maccabi, questa sera l’Alba Berlino.

Milano vince 100-68 con una sgasata clamorosa nel 3° periodo con un maxi di break di 31-10 e portano a casa il terzo successo di fila del 2025 (quarto over 100 di fila). Protagonista LeDay che gioca una gara di sostanza in attacco con 18 punti, mentre Shields ha cambiato passo nella ripresa chiudendo con 16 dopo i soli 2 del 1° tempo. Mirotic è cattedratico con 21 punti, mentre piace l’aggressività di Bolmaro che a 11punti aggiunge 8 assist.

In partenza si fa notare subito l’ex McCormack, ma in attacco Mirotic e Mannion tengono avanti Milano 11-9 al 5’. LeDay entra dalla panchina e fa la differenza con 5 punti filati per il 23-15. La gara procede stancamente avanti, Milano la gestisce, poi prova la prima fuga quando Mirotic dall’arco realizza il 36-28. Senza difesa, però, i biancorossi non riescono a scappare, così le ottime iniziative di Bolmaro vengono vanificate dalle schiacciate tedesche con Procida protagonista (47-43 al 20’).

La ripresa va meglio, Milano concede solo 2 punti in 4’, mentre in attacco Mirotic spiega basket per il primo +10 (55-45). Poi è il turno di Shields che con 8 punti spacca la partita sul 65-50 al 26’ e da qui l’Olimpia non si guarda più indietro (arriva anche 90-63 con 3 bombe di fila di Mirotic) ,anche se perde Flaccadori per infortunio, e può iniziare a pensare alla sfida di domani contro il Partizan (ore 20.30 al Forum) per chiudere il doppio turno di Eurolega.

ARMANI MILANO-ALBA BERLINO 100-68 (23-19, 47-43; 78-53) MILANO: Mannion 3, Bortolani 3, Tonut 2, Bolmaro 11, Brooks 12, LeDay 18, Ricci 4, Flaccadori, Caruso 1, Shields 16, Mirotic 21, Gillespie 9. All. Messina BERLINO: Procida 9, Spagnolo ne, Wetzell 13, McDowell-White 8, Mattiseck, Schneider 6, Thomas 8, Hermannsson 4, Samar 6, Olinde ne, Rapieque 3, McCormack 11. All. Gonzalez