Eurolega con vista sui playoff. Olimpia, scontro diretto a Parigi

Settimana europea particolare per l’Olimpia Milano, perché si gioca solo una partita di Eurolega, ma sarà questa sera sul campo del Paris Basketball. Anticipo al martedì per ovviare ai problemi di disponibilità dell’Adidas Arena che ospita le partite dei transalpini. La stagione della matricola di Eurolega è stata davvero da montagne russe, un avvio difficile con un solo successo nelle prime 4 gare perdendo anche a Milano 79-74, un’incredibile serie di 10 successi consecutivi che l’ha addirittura proiettata al primo posto per svariate settimane, ma ora, le 4 sconfitte nelle ultime 6 partite l’hanno riportata sulla terra, pari all’Olimpia e nel gruppone anche con Barcellona e Stella Rossa a dividersi le posizioni dalla 6° alle 9° solo con una vittoria di vantaggio sull’eliminazione.

L’Armani è reduce da due colpacci, quello di Belgrado di giovedì scorso e quello ancor più recente di Brescia che le ha ridato slancio in Serie A. Ora la squadra di coach Messina proverà a continuare la serie positiva in una sfida di grande importanza visto che ormai mancano solo 5 giornate. Milano non dovrà farsi coinvolgere dal moto perpetuo del gioco parigino orchestrato dal “folletto“ americano TJ Shorts giocando una pallacanestro matura, soprattutto nei dettagli, esattamente come ha dimostrato di fare a Belgrado. Per l’occasione, rispetto al campionato (proprio per questo sono stati risparmiati), ritrova Nikola Mirotic e Fabien Causeur che nei due reparti lunghi ed esterni sono certamente i giocatori con il maggior tasso di classe ed esperienza a questi livelli. Anche Gillespie è partito per Parigi, ma il suo utilizzo sarà deciso solo in mattinata. A Brescia ha stretto i denti Shields, chiamato in causa visto l’influenza che ha bloccato Dimitrijevic, l’Olimpia è alla terza partita in trasferta in 6 giorni, ma sanno quanto una vittoria potrebbe far svoltare la loro stagione europea.

I parigini sono freschi della qualificazione alla finale della Coppa di Francia (sabato vittoria contro Bourg) e si trovano al terzo posto in campionato, ma sono consci che per loro la qualificazione ai playoff vorrebbe dire la certezza di rimanere in Eurolega, mentre un’eliminazione potrebbe farli retrocedere di nuovo in Eurocup a meno di allargamento a nuove licenze (soluzione che sembra plausibile). Oltre all’ex di turno Maodo Lo, in maglia parigina ci sono anche l’ex canturino Kevarrius Hayes e l’ex cremonese Daulton Hommes che hanno solcato i campi di Serie A. Tra più pericolosi, invece, oltre al già citato Shorts, il ritmo incessante che caratterizza le partite dei transalpini è dato anche da Nadir Hifi e Tyson Ward che attaccano costantemente il canestro come chiesto da coach Tiago Splitter.