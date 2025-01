Eurolega. Il Maccabi è in crisi nera, l’Olimpia cerca di approfittarne sul neutro di Belgrado

Un Maccabi in crisi nera, con una sola vittoria nelle ultime sette gare, ma sempre con tanto talento del “roster“ per il quale non si può pensare ad una partita facile. Così i biancorossi dell’Olimpia affrontano la sfida di oggi alle 20.05 al Pionir di Belgrado, campo europeo di casa degli israeliani. Armani un po’ incerottata: rispetto alla vittoria di Pistoia recupera i fondamentali Shields e LeDay, ma avrà ancora qualche rotazione corta in panchina con le assenze confermate di Dimitrijevic e Causeur oltre al lungodegente Nebo. I gialloblu non sono certamente in un buon momento patento oltremodo il fatto di giocare sempre in trasferta, inoltre sotto canestro l’assenza di Rivero è sempre più pesante. In campo da 2 partite Trevion Williams, pivot che era stato decisivo nella vittoria dell’Alba sull’Olimpia, ed ora passato nella compagine israeliana. "Per i noti motivi extra sportivi il Maccabi sta vivendo una stagione difficile - dice coach Ettore Messina - ma la sua classifica non riflette il valore che ha espresso sul campo: anche quando ha perso, è sempre stato competitivo e combattivo. E’ una squadra che ha una chiara idea di gioco, basata sul ritmo e sul movimento di palla, con giocatori che possono risolvere uno contro uno le situazioni difficili". All’andata i biancorossi vinsero al Forum per 98-86 con 22 punti di LeDay e 20 di Mirotic e anche in questa occasione saranno i due talenti su cui l’Olimpia punterà di più. Intanto in fermento il mercato delle panchine in Eurolega: l’Efes Istanbul ha ingaggiato come coach l’ex Milano e Bologna Luca Banchi.

Sandro Pugliese