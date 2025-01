Olimpia Milano: super vittoria con il Maccabi Tel Aviv

Belgrado (Serbia) - Milano risponde presente all’ottica trasferta al Pionir di Belgrado dove il Maccabi Tel Aviv gioca le sue gare interne di Eurolega. I biancorossi fanno la voce grossa ancora con una prestazione offensiva superlativa vincendo per 74-107 la seconda trasferta consecutiva di questo 2025 (la terza se si considera anche la vittoria in Serie A a Pistoia).

Il 67% da 2 punti e un ritmo in transizione spinto costantemente sono la chiave del successo per la squadra di coach Messina che trova in Shields il suo miglior realizzatore a quota 18. Si “fermano” a 17 punti a testa invece i due lunghi biancorossi Mirotic e LeDay ancora rebus irrisolto per le difese avversarie, mentre 15 punti con 3/6 da 3 per Armoni Brooks che risponde presente alla chiamata.

L’inizio della gara vede molto equilibrio con i biancorossi a puntare con Mirotic e Gillespie, mentre nel Maccabi è Randolph il protagonista con 8 dei primi 12 punti (12-12 al 7’). Poi sale di tono LeDay che con 5 punti di fila e un assist confeziona il primo break milanese per il 12-20 di un paio di minuti più tardi. I gialloblu rientrano ad un passo (20-22) con Jokubaitis, ma l’Armani sempre con il contributo dei suoi lunghi produce basket con continuità e si riporta sul 28-35. Poi è ancora Mirotic che spinge i biancorossi sul 37-45 dell’intervallo. La ripartenza è subito buona per l’Armani che con Bolmaro scollina la doppia cifra di vantaggio sul 39-50. Ed è da qui che l’Olimpia prende letteralmente il volo. I biancorossi scappano via già nel terzo quarto passando anche il +20 con la tripla realizzata da Flaccadori per il 48-69.

Da quel momento al Pionir si vede praticamente solo l’Olimpia, mentre il Maccabi molla completamente la prese continuando il suo momento da incubo in Eurolega. L’Armani, che chiude 54-78 il terzo periodo, allunga ulteriormente arrivando sul 60-89 con un canestro di Ricci. Poi l’obiettivo diventa ancora una volta la tripla cifra e Milan, dopo i 115 di Pistoia, supera quota 100 ancora con una tripla del suo capitano sul 64-102 che risulta essere anche il massimo vantaggio. In classifica ora i milanesi toccano quota 11 vittorie in 20 partite ed ora si trovano davanti un “doppietta” interna fondamentale settimana prossima che porterà prima a sfida con l’Alba Berlino (14 gennaio) e poi il Partizan Belgrado (16 gennaio) in rapida successione al Forum.

MACCABI TEL AVIV-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 74-107

14-20; 37-45; 54-78

TEL AVIV: Hoard 2, Shayok 3, Sorkin 16, Rayman 3, Dibartolomeo 4, Rivero 4, Cohen, Randolph 15, Jokubaitis 14, Blatt, Williams 12, Dejulius 2. All. Blatt

MILANO Mannion 8, Tonut, Bolmaro 14, Brooks 15, LeDay 17, Ricci 8, Flaccadori 8, Diop ne, Caruso, Shields 18, Mirotic 17, Gillespie 2. All. Messina