Olimpia felice dopo il colpo a Istanbul. Cresce l’attacco, Mirotic protagonista

L’effetto del colpaccio di Istanbul è ancora roboante. L’Olimpia, che ancora non aveva battuto nessuna delle prime 6 in classifica è andata con autorità sul campo della capolista che arrivava da 6 vittorie filate e le ha imposto un sonoro stop. La rimonta turca finale quasi sminuisce le proporzioni di un successo arrivato comandando praticamente per 40 minuti, toccando anche il +15 ad un paio di minuti dalla fine con una severa lezione difensiva che aveva lasciato i turchi a soli 68 punti in 38 minuti. La crescita in attacco è stata evidente, la condivisione del gioco tra tutti i protagonisti con l’unico obiettivo di arrivare alla vittoria. Nikola Mirotic su tutti, un’altra prestazione deluxe con 29 punti, tutti realizzati nei primi 30 minuti, un manuale di tecnica sopraffina che la squadra ha riconosciuto come suo leader). Zach LeDay che ha sfruttato i problemi di infortunio dei pivot per ricavarsi uno spazio ancor maggiore ed offrire imprevedibilità ad ogni azione dei biancorossi in accoppiata proprio con il montenegrino. Non c’è dubbio che anche i problemi risolti in regia abbiano stappato finalmente l’attacco milanese.

Non ci sono più incomprensioni, quando Dimitrijevic ha la palla tutti sanno che deve tirare, il talento del macedone in 1 contro 1 è cristallino, la capacità di creare gioco meno, a questo punto meglio fargli fare quello che sa fare meglio. Infatti anche ad Istanbul sono arrivati 15 punti in 19’, come gli 11 realizzati in 10’ con il Maccabi o i 22 in 26’ contro il Real. A creare il gioco è arrivato Nico Mannion che ha stupito per la sua capacità di mettersi a disposizione della squadra e far proprio quello di cui c’era bisogno: l’attivatore. Dimostrazione perfetta proprio con il Fenerbahce visto che nei 20 minuti giocati non ha segnato (solo 3 tiri), ma ha distribuito 6 assist. In tutto questo sta rientrando un passo alla volta Shields, il fatto che tutto il peso dell’attacco non sia più su di lui è fondamentale.

Oggi l’Olimpia è di nuovo in campo, alle 16.30 al Forum arriva Tortona, sfida delicata soprattutto perchè alla vigilia di una “doppietta“ di Eurolega. I biancorossi sono ancora senza Nebo e Bolmaro. Out anche Tonut e Flaccadori.