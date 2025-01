Olimpia Milano: successo in tripla cifra con Reggio Emilia

Milano, 12 gennaio 2025 – Prosegue il suo ottimo momento l’Olimpia Milano che supera in una sfida dal punteggio altissimo Reggio Emilia per 108-106. Con le squadre fin troppo distese in difesa per non farsi male in vista di una delicata settimana europea ne viene fuori un match spettacolare. I milanesi, così, scavalcano Reggio Emilia in classifica, arrivano al quinto posto, anche se questo significa uno scoppiettante accoppiamento per la Coppa Italia con la Virtus Bologna per i quarti di finale (perdere, però, avrebbe significato iniziare a perdere tanto terreno dalla testa anche in chiave playoff). Prestazione super di Mirotic che ne realizza ben 33 con 15/16 ai liberi, mentre Shields è un ottimo secondo violino con 23 punti in 27’. Mannion e LeDay ne segnano 13 a testa, mentre per i reggiani è Cheatam il più pericoloso con 24 punti. Milano inizia subito con Mannion protagonista, dopo aver ricevuto a inizio gara il Premio Reverberi come miglior italiano, ma Reggio Emilia tiene il ritmo altissimo allungando con Cheatam 21-27 già al 9’. LeDay entra dalla panchina e i milanesi passano avanti anche con Mirotic. Il punto esclamativo è una schiacciata di Mannion che fa volare via l’Armani 49-42. Mirotic è già a quota 18 punti, ma la difesa è rivedibile così Reggio Emilia è a contatto all’intervallo 55-51. Il 2° tempo prosegue sullo stesso spartito, la Unahotels vive delle iniziative di Cheatam ed è a un passo 86-85. Si va avanti punto a punto anche in tripla cifra, ed è Uglietti da 3 a segnare il 102-103. La reazione di Milano è affidata a Mirotic e LeDay per il 107-103, poi Shields in lunetta sigilla la quinta vittoria di fila. Martedì 14 di nuovo in campo l’Olimpia per l’Eurolega contro l’Alba Berlino, poi di nuovo giovedì 16 ancora al Forum contro il Partizan Belgrado per completare la settimana con il doppio turno.

Tabellino

MILANO-REGGIO EMILIA 108-106

28-29; 55-51; 84-76

MILANO: Mannion 13, Bortolani ne, Tonut, Bolmaro 6, Brooks 7, LeDay 13, Ricci 3, Flaccadori 10, Caruso, Shields 23, Mirotic 33, Gillespie. All. Messina

REGGIO EMILIA: Barford 5, Gallo, Winston 18, Gombauld 17, Smith 8, Uglietti 7, Fainke ne, Vitali 6, Faried 11, Grant 10, Chillo, Cheatam 24. All. Privatissimo