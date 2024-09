Olimpia, pokerissimo in Supercoppa. Milano rimonta e vince all’overtime. Dimitrijevic e Nebo piegano Bologna

La Supercoppa è dell’Olimpia con la vittoria 98-96 in una partita dalle mille emozioni contro la Virtus. Dalla squadra spenta del primo tempo, a quella grintosa della ripresa, fino a quella rapace del supplementare. Nel complesso l’Armani può dirsi contenta, ha superato le avversità ed ha conosciuto i suoi nuovi “campioni“. L’MVP Dimitrijevic ha le chiavi in mano della squadra ed ha chiuso con 16 punti e 6 assist, Bolmaro ha iniziato da pulcino spaurito ed ha chiuso con i canestri decisivi (2/3 da 2, 3/4 da 3 e 5/6 ai liberi), Nebo ha dominato le plance con 10/15 da 2 e 9 rimbalzi. La Virtus parte forte sfruttando la buona vena di Clyburn da 3, mentre Shengelia schiaccia il 7-15 al 6’. L’EA7 fatica a contenere le armi bolognesi, l’ennesima tripla di Clyburn fa volare i felsinei 22-37 al 15’, mentre l’attacco milanese è spuntato senza tiro da 3 (2/14 al 20’). Solo Dimitrijevic dà un po’ di gas ai milanesi per rientrare (36-45), ma Shengelia fissa il 36-47 del 20’ La ripartenza riporta in pista l’EA7 con Dimitrijevic e Mirotic che segnano dall’arco (44-50 al 23’), poi il montenegrino prende per mano la gara, dopo lo 0 del 1° tempo, è già a quota 12 (finirà con 18) in 5’ firmando il 53-53. Il sorpasso è di Nebo (57-55 al 26’), ma le triple di Polonara e Tucker che danno ossigeno alla V (61-67 al 28’). Milano reagisce ancora, Dimitrijevic piazza le bombe del 77-77 al 38’, Nebo schiaccia per l’overtime a -5 (84-84). Polonara azzanna il match con 6 punti (88-93), ma la risposta è un 10-0 marchiato a fuoco da LeDay e Bolmaro che regalano il successo a Milano.