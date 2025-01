Olimpia “zoppa“ a Pistoia. Out pure Shields e LeDay

Sarà un’Olimpia in emergenza quella che oggi affronterà Pistoia nella penultima giornata del girone di andata. Squadre in campo in Toscana alle 17, ma l’Armani sarà decimata perchè oltre alle assenze di Nebo e Causeur (già out con Villeurbanne) si aggiungono anche quelle di Shields e LeDay usciti malconci dalla sfida vinta in Francia. Ovviamente la rosa dei biancorossi è profonda quindi per l’occasione coach Messina (nella foto) potrà schierare tutti i sette italiani riportando a referto anche Bortolani, con Tonut e Flaccadori in rampa di lancio dopo le buone prove in Serie A. Per Pistoia l’esordio del nuovo coach Gasper Okorn in un palazzetto sold out. Sandro Pugliese