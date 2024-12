Serie A. Milano attesa a Treviso, Brescia per il settebello

Archiviato il nervosismo post-Olympiacos, l’Armani si vuole tenere tutto il positivo che c’è stato. Una prestazione di alto livello, contro la capolista, tenendo il pallino del gioco nel 1° tempo e reagendo bene agli scossoni della ripresa. È mancata solo la perla finale, ma la squadra di Messina (nella foto) deve ripartire da qui per la sfida di oggi alle 17.30 sul campo di Treviso. Tutti a disposizione, tranne Nebo (nella foto). Sarà una sorta di scontro decisivo per l’accesso Coppa Italia. Treviso è nona, con una sola vittoria in meno dell’Olimpia. Un successo metterebbe Milano abbastanza al sicuro, al contrario Treviso terrebbe i giochi aperti. La Germani Brescia invece prova a proseguire la sua incredibile serie di sei vittorie filate in casa alle 19.30 contro una Pistoia che ha appena esonerato coach Markovski. Tutti a disposizione per Peppe Poeta. Sandro Pugliese