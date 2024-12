Milano, testa e gambe all’Eurolega: Tortona viola il Forum 98-94

Milano - Totalmente svuotata dopo la trasferta vittoriosa di Istanbul, a neanche 48 ore di distanza l'Olimpia non ce la fa a riprendersi ed esce sconfitta tra le mura amiche contro Tortona. I piemontesi espugnano Milano 94-98.

Troppo brutti per essere veri in un primo tempo chiuso a -21, ma al ritmo di 5 partite in 9 giorni, qualche cosa per strada è comprensibile lasciarla. L'Olimpia si tiene cara la reazione della ripresa, altro segnale di crescita rispetto alle difficoltà delle settimane passate. Per Milano il più fresco è Armoni Brooks segnando 26 punti con 9/13 al tiro, buone note anche dalla novità Gillespie che esordisce in Italia con 8 punti.

La partenza è firmata Tortona con i piemontesi scatenati con Vital e Gorham per il 5-15 dopo 4 minuti. Al 5' arriva il primo canestro milanese di Gillespie, ma l'Armani non ha proprio energie tanto che con l'ennesima tripla di Gorham la Bertram si porta 7-23. A fine quarto gli ospiti sono ancora in gestione, mentre Milano trova spunti positivi di Brooks (17-31). Lo stesso porta Milano fino al 22-33, fino a quando tutto si inceppa di nuovo facendo scappare via Tortona sul 22-47 con Gorham già a quota 14 punti (viaggia a 5.9 punti). All'intervallo sono addirittura 58 i punti segnati dal Derthona con una difesa di Milano in bambola. La reazione arriva alla ripresa del gioco, Mirotic inventa per il 10-0 di break che apre la rimonta sul 47-58. Tortona è solida, ritrova il controllo del match con Strautins tornando anche a +20, ma quando entra in ritmo Brooks l'EA7 torna ad accendersi fino al 66-77 del 30'. Un passo alla volta Milano rientra, Brooks è protagonista, poi con LeDay e Dimitrijevic in lunetta accorcia sull'80-84 al 34'. Il macedone sbaglia il tiro del pareggio, così Kuhse dà ossigeno ai suoi (82-87 al 36), ma l'Olimpia arriva proprio ad un passo con Mirotic (86-87). Non basta per chiudere il cerchio, è l'ex Kamagate a spegnere il fuoco della rimonta con un "2+1" che decide i giochi (88-92). Un ko sorprendente, ma in realtà anche comprensibile comprensibile con un obiettivo già settato sulla doppia gara casalinga di Eurolega mercoledì 4 contro la Stella Rossa e venerdì 6 contro Villeurbanne fondamentale per dare una sterzata alla classifica.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM TORTONA 94-98 (17-31, 37-58; 66-77) MILANO: Dimitrijevic 3, Mannion 10, Bortolani, Lonati ne, Brooks 26, LeDay 15, Ricci, Diop, Caruso, Shields 17, Mirotic 15, Gillespie 8. All. Messina TORTONA: Zerini 1, Vital 11, Kuhse 26, Gorham 19, Candi ne, Denegri, Strautins 6, Baldasso 11, Kamagate 9, Biligha 4, Severini, Weems 11. All. De Raffaele