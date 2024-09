Serie A. La Vanoli china il capo solo all’ultimo quarto. Cavina inizia da un ko

BASKET

Cremona china il capo solo nel quarto quarto e cede ad un’ottima Tortona. Fatale il 18-9 degli ultimi dieci minuti per la squadra piemontese, che ha 23 punti dal centro di proprietà milanese Ismael Kamagate. Per la Vanoli di coach Cavina (foto) in doppia cifra Corey Davis e Tariq Owens, ma intorno all’asse play/centro c’è poco, se non un Booth che firma un 4/5 da 3. Pesano le 14 palle perse, a nascondere un 36-31 a rimbalzo. Male Trevor Lacey e malissimo Paul Eboua, atteso alla stagione della consacrazione. A.L.M.