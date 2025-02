Serie a. L’Estra attende coach e patron

Giorno di riposo per i biancorossi dell’Estra, che torneranno ad allenarsi domani sotto la guida di Tommaso Della Rosa e Beppe Valerio. Finora assenti Semaj Christon , fermo per il problema alla spalla, e Maurice Kemp, tornato dagli Stati Uniti ieri come previsto da programma. In attesa del ritorno dagli impegni con le rispettive Nazionali di coach Gasper Okorn, che il 23 febbraio sfiderà con la sua Ungheria la nazionale italiana, e Karlis Silins, convocato dal tecnico della Lettonia Luca Banchi. L’attesa però è per il ritorno dagli Usa del presidente Ron Rowan per capire quali saranno le sue intenzioni in merito ad eventuali interventi sul mercato. I tempi di recupero per Christon, infatti, sono stati stimati in circa venti giorni per cui sarà verosimilmente assente nello scontro salvezza con Napoli.

M.I.