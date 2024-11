Toko ha chiesto gli applausi per il compagno, il coach sottolinea: "C’è affetto tra questi ragazzi». Banchi si gode la forza del gruppo: "Bel gesto di Shengelia con Zizic»

Alla fine il coach bianconero Luca Bachi non solo si gode la vittoria, ma in questo successo vede anche dei segnali di crescita. "Nei primi minuti di oggi – spiega il tecnico della Virtus – abbiamo avuto difficoltà oggettive, palle perse, errori difensivi: siamo poi cresciuti esponenzialmente, mi è piaciuto il livello di energia messo in campo. Questo ci ha permesso poi di proseguire su quella traccia, raggiungendo un vantaggio che sembrava rassicurante: la partita ci sembrava chiusa e abbiamo alzato troppo il piede dall’acceleratore, con errori macroscopici soprattutto in attacco in un momento della gara in cui bisogna avere cinismo ed esperienza per chiuderla".

La squadra, però non si è mai disunita, come dimostra il gesto di Shengelia che ha chiesto gli applausi per Zizic. "È un aspetto da apprezzare: c’è affetto tra i ragazzi e anche stima, c’è la necessità per alcuni di sentire il calore e la vicinanza dei tifosi. Le risposte vanno date sul campo, lavorando seriamente e dando risposte concrete".

Le buone notizie sono arrivate anche da Matt Morgan. "Questo è un livello molto alto, è la prima volta che si misura in un contesto del genere come principale playmaker: fa ancora un po’ fatica a entrare nella gara e ne abbiamo parlato. I suoi approcci meritano qualcosa di più ma questo rientra nel suo carattere e nella sua indole. Dobbiamo capire come poterlo aiutare e come lui possa aiutare noi: poi vive momenti di trance agonistica dove le sue qualità testimoniano il motivo per il quale è qui".