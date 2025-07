Virtus, scatta la nuova campagna abbonamenti 2025 26: ecco da quando

Bologna, 4 luglio 2025 – Tutto pronto per l’inizio della nuova campagna abbonamenti 2025-26 della Virtus. Con il claim “Per quella V cucita sopra al cuore” la società bianconera ha ufficialmente lanciato la campagna abbonamenti che prenderà il via lunedì prossimo 7 luglio.

Nella prima fase sarà in vendita abbonamento Full. Dal 7 al 20 luglio il prezzo bloccato rispetto allo scorso anno, con due partite in più, per chi si abbona a luglio, con prelazione per abbonati full ed Euroleague della stagione ’24/’25.

Da lunedì 14 al 20 luglio via anche alla libera vendita sempre abbonamento Full. Nella seconda fase di vendita a partire da lunedì 1 settembre, saranno in vendita gli abbonamenti Full, quello Lba (solo per la Virtus Arena) e quello Euroleague (solo per la Virtus Arena).

E’ possibile abbonarsi: online e nei punti vendita autorizzati e a Casa Virtus Alfasigma, Via dell’Arcoveggio 49/3, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17.

Ottobre e novembre al PalaDozza

Nei mesi di ottobre e novembre 2025 le gare casalinghe delle V Nere verranno disputate al Paladozza mentre, come già accaduto per la passata stagione, dal mese di dicembre fino al termine delle competizioni i bianconeri torneranno alla Virtus Arena. Per questo motivo, come per la passata stagione, per venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi virtussini, la società ha deciso di aprire la campagna abbonamenti Full per entrambi gli impianti di gioco, per garantire ai supporter bianconeri di assistere a tutte le gare casalinghe della Regular Season di EuroLeague e LBA.