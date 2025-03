Acf Foligno, pari spettacolo a Montevarchi. Manni: "Sprecato tanto, potevamo vincerla"

Aquila Montevarchi 2

Acf Foligno 2

AQUILA MONTEVARCHI 4-3-3: Testoni; Vecchi (37’ st Galastri), Ficini (38’ pt Artini), Farini, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti (40’ st Borgia), Picchi (6’ st Priore); Orlandi (28’ st Boncompagni), Ciofi, Bontempi. A disp.: Conti, Papini, Bigazzi, Casagni. All.: Rigucci.

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Mancini (25’ st Grassi); Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (40’ st Mattia); Khribech (44’ st F. Nuti), Tomassini (35’ st Di Cato), Pupo Posada (35’ st Ferrara). A disp.: Bulgarelli, G. Nuti, Zichella, Casali. All.: Manni.

Arbitro: Paccagnella di Bologna.

Reti: 10’ pt. Bontempi, 27’ pt. Pupo Posada, 31’ pt. Khribech, 18’ st. Orlandi.

Note: ammoniti Orlandi, Sesti.

MONTEVARCHI – Tra il Montevarchi e l’Acf Foligno esce una bella partita, ricca di emozioni e girandola di gol (2-2). Il pareggio premia l’Acf Foligno per la prestazione, il gioco e la superba reazione messa in campo dopo il momentaneo vantaggio dei toscani anch’essi degni di lode per essere rimasti in partita, un segnale confortante nel tentativo di risalire in fretta la graduatoria. "Al di là del risultato, l’Acf Foligno in avvio della seconda frazione di gioco ha avuto due grosse opportunità per chiudere la partita. Non ci siamo riusciti – ha commentato Alessandro Manni - merito del Montevarchi la cui classifica non rispecchia il valore tecnico dei toscani, sono soddisfatto per la prestazione della mia squadra che anche in partite complicate non rinuncia a giocare un calcio propositivo ed efficace. Superato l’ostacolo Montevarchi adesso ci aspettano confronti affascinanti con i quali preveremo ad onorare questo finale di stagione". Sfida che come detto per l’Acf è cominciata in salita con il vantaggio di Bontempi bravo a destreggiarsi in area e superare Tognetti. La reazione dell’Acf non si fa attendere e al 27’ grazie ad una rovesciata trova il pareggio con Pupo Posada e quattro minuti più tardi con Khribech trova il momentaneo vantaggio. In avvio di ripresa, l‘Acf Foligno non riesce a concretizzare un paio di opportunità per chiudere la partita e al 18’ subisce il pareggio firmato da Orlandi. Pareggio che consente all’Acf Foligno di rimanere al secondo posto alle spalle del Livorno capolista.

Carlo Luccioni