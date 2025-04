Il grande assente. Castro scalpita. Prova il recupero per lunedì col Napoli

Santiago Castro ha un solo pensiero fisso in testa: esserci con il Napoli. Nel giorno in cui il suo Bologna era impegnato nella semifinale di andata di Coppa Italia, non è rimasto con le mani in mano: terapie e allenamento differenziato, per bruciare le tappe e assorbire la contusione all’alluce del piede destro, prima di raggiungere la tribuna del Castellani a sostenere la squadra. Castro migliora, ma resta in dubbio. Tra oggi e più probabilmente domani sosterrà un nuovo test per capire se potrà essere considerato recuperato e a disposizione almeno a partita in corso. Castro è in dubbio ma ci prova. Anche perchè fresco di convocazione in Nazionale e di foto al fianco della maglia di Maradona al centro federale dell’albiceleste, l’appuntamento con la squadra partenopea è sentita. Lo vuole l’Inter e nella settimana che porta al Napoli l’intermediario che lo ha portato a Bologna, Gustavo Ghezzi, parlando a Stile Tv, parla pure del Napoli di De Laurentiis, che ha già avuto contatti anche con l’entourage di Beukema.

Ma ci sarà da fare i conti con il Bologna in base all’esito del finale di campionato: "Per noi argentini Napoli, Maradona, Lavezzi, Higuain sono idoli, ma soprattutto Maradona e Napoli una seconda squadra. Il calcio è cambiato: adesso si cercano attaccanti che sappiano fare la fase difensiva e Castro è uno che fa gol, ma si sacrifica e fa tante altre cose. Una coppia d’attacco Castro-Lukaku? I grandi giocatori si trovano sempre a giocare insieme".

Intanto Castro ha il Bologna in mente e prova a bruciare le tappe per tornare a caricarsi l’attacco rossoblù sulle spalle.

Marcello Giordano