Ancona, altri due colpi: uno è una conferma

La situazione dell’Ancona a oggi è ben nota a tutti. Gli elementi che emergono ufficialmente depongono a favore di una situazione di regolarità complessiva ristabilita dall’attuale presidente e patron unico Massimiliano Polci, peraltro anche attivo sull’aspetto organizzativo e su quello delle manovre di mercato, dopo la nomina del responsabile dell’area tecnica Gaetano Iossa, e dell’allenatore Agenore Maurizi proveniente dal Roma City. Tuttavia, è ormai chiaro che dirigere il calcio ad Ancona non sarà facile più per nessuno.

Ad ogni modo, si sta delineando il nuovo organico, con Sparandeo, Filippini e Attasio che si aggiungono a Zini (dichiaratosi a Radio Tua molto motivato anche rispetto all’aria che tira verso la società), ai riconfermati Pecci e Rovinelli (notizia di ieri), e a Miola, con l’esperto e prolifico Bianchimano ex Fermana a un passo (da Fermo il suo passaggio nella dorica viene già dato per cosa fatta). Buone possibilità per Lorenzo De Grazia dall’ Olbia, per il quale è in atto un derby di mercato con la Maceratese.

Ma le incognite più rilevanti riguardano non i nuovi arrivi, ma le possibili permanenze di due elementi che nello scorso campionato hanno fatto la differenza, rispettivamente in difesa e in attacco: Codromaz e Martiniello. Il primo ha parlato ieri dando l’impressione di sentirsi al momento un pò estraneo alla nuova società in quanto non ancora chiamato, per quanto la sua disponibilità ci sarebbe. La cosa fa pensare, in quanto il nuovo mister Maurizi lo conosce bene avendolo avuto al Roma City, e l’impressione é quella che il progetto tecnico non intenda essere proprio di vertice.

Riguardo a Martiniello, il più che probabile arrivo di un attaccante di stazza, di peso e di grande esperienza anche nella categoria superiore come il sopra citato Bianchimano, lascia pensare ad un suo accasarsi all’ Aquila in presenza di un’offerta evidentemente irrifiutabile, ed irripetibile in casa dorica di questi tempi.

Codromaz: "Ad Ancona mi sono trovato molto bene, tutto sommato è stata un’annata più che positiva, peccato solo per come è finita. Restare? Al momento non sono stato contattato dalla società: a me piacerebbe rimanere, ma è inevitabile che mi sto guardando intorno con la speranza di trovare un progetto convincente".

Molto motivati si sono invece dimostrati Alessio Zini e Luca Sparandei, che non vedono l’ora di cominciare la loro avventura anconetana: "Vestire questa maglia è un grandissimo privilegio e una bella responsabilità". Insomma, la società si sta muovendo con largo anticipo, per costruire una rosa all’altezza delle aspettative: il tutto nonostante il clima ostile della parte più calda della tifoseria, che continua a ribadire la sua contrarietà al progetto portato avanti dall’attuale proprietà.

Gianmarco Minossi