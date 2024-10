Ascoli, biglietti finiti in poche ore. A Pineto ci saranno 500 tifosi

Il popolo bianconero è pronto ad invadere il Pavone-Mariani di Pineto. I 500 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochissime ore. La prevendita relativa al prossimo impegno esterno dell’Ascoli, che vedrà la formazione di Mimmo Di Carlo impegnata domenica alle 17.30 sul campo degli abruzzesi, era iniziata soltanto ieri dopo la riunione del Gos avvenuta del corso della mattinata. Ricevuto il semaforo verde così si è provveduto a dare avvio alla vendita dei biglietti che poi sono andati subito a ruba. I sostenitori del Picchio così torneranno ad essere presenti al fianco della squadra in un delicatissimo scontro salvezza da vincere a tutti i costi. Sempre nella giornata di ieri gli Ultras 1898 e tutti i gruppi della tifoseria organizzata sono tornati a ribadire la propria linea dopo alcune voci che parlavano di un loro ipotetico ritorno al Del Duca in caso di successo col Pineto.

"Seguiamo ovviamente con passione le vicende del nostro Ascoli e la discussione interna è aperta – si legge nella nota ufficiale diramata dagli Ultras 1898 -, ma non siamo sicuramente condizionati dall’andamento di una singola gara. Se e quando tornare in curva siamo noi e soltanto noi a deciderlo ed eventualmente a comunicarlo nei modi che riteniamo opportuni. Diffidiamo tutti gli altri dal farlo. Basta speculazioni".

Sul campo invece le attenzioni di società, tecnico e squadra sono tutte focalizzate sul match di Pineto che inevitabilmente finirà per costituire uno snodo cruciale per il cammino dell’Ascoli. I bianconeri proveranno a spezzare il momento nero aumentando il livello del gioco espresso sul rettangolo di gara. Finora il gruppo, tolto qualche elemento esperto come Corazza, Varone o Marsura, ha spesso mostrato ampie lacune in varie zone dello scacchiere.

Uno degli aspetti sicuramente da migliorare resta quello legato ad un reparto difensivo troppe volte finito per farsi perforare dagli avversari. Le doppie sedute svolte in questa settimana sotto le direttive di mister Di Carlo serviranno proprio per accrescere la tenuta atletica, aumentando quindi l’intensità sprigionata durante le varie fasi della gara. Nella giornata di ieri, come anticipato proprio su queste righe, tecnico e squadra hanno ricevuto la visita a sorpresa del patron Massimo Pulcinelli. L’imprenditore romano alla guida della nota catena nazionale Bricofer è tornato sotto le cento torri per essere vicino ai giocatori. Una buona notizia infine è arrivata dalla Corte d’appello della Figc che ha accolto il ricorso avanzata dal Picchio per chiedere uno sconto delle tre giornate di squalifica rimediate dall’attaccante Caccavo. La riduzione di un turno consentirà al giocatore di poter essere impiegato a Pineto.

Massimiliano Mariotti