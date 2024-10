A Bergamo arriva il Celtic di Glasgow, il via alle 18,45. L’Atalanta vuole un posto tra le big. Retegui e Lookman per il decollo

L’Atalanta stasera ha l’occasione da non mancare per spiccare il volo in Champions e inserirsi nel gruppo in lotta per i primi otto posti, che qualificano direttamente agli ottavi di finale.

Al Gewiss Stadium, sold out, arriva il Celtic Glasgow (seguito da 1.300 supporters scozzesi, un centinaio giunti a Bergamo già ieri) per una gara da capitalizzare per una Dea che sta volando con il vento in poppa dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, contro Shakthar, Genoa e Venezia, dieci gol segnati e zero subiti.

Di più, da fine settembre l’Atalanta ha pareggiato in casa contro l’Arsenal (con il rimpianto del rigore sbagliato nella ripresa da Retegui), ha battuto la Fiorentina e pareggiato a Bologna, scivolando solo nella gara casalinga contro il Como.

Gasperini ha trovato nuovi equilibri tattici con il tridente puro con Retegui, otto gol in otto gare di campionato, ma ancora a secco nelle notti europee, supportato da De Ketelaere e da Lookman, senza sbilanciare però il gioco, come dimostrano i dati della difesa: un solo gol incassato nelle cinque gare contro Arsenal, Bologna, Shakthar, Genoa e Venezia.

"Le vittorie in campionato hanno migliorato la nostra classifica, ma ora dobbiamo concentrarci sulla Champions, una competizione in cui, arrivati alla terza giornata, i punti cominciano a pesare di più. Con questa partita abbiamo già l’opportunità di consolidare in Champions una classifica migliore", ha sottolineato ieri Gasperini, ricordando il valore di un Celtic abituato a giocare le coppe europee e protagonista anche lo scorso anno in Champions.

"Il Celtic è una squadra abituata a giocare per vincere, hanno dei giocatori veloci, sono una squadra offensiva, come quelle che ambiscono a vincere. Hanno un reparto offensivo molto rapido e giocano con tre attaccanti, oltre a centrocampisti che si inseriscono spesso. Dovremo essere bravi a leggere la loro capacità di creare occasioni e contenerli nel miglior modo possibile".

Dea con qualche dubbio in difesa per acciacchi vari a Hien, mentre Kolasinac, Kossounou, Toloi e Scalvini sono indisponibili.

Dietro giocherà De Roon con Djimsiti, con Pasalic in mediana con Ederson, sulle corsie esterne Zappacosta e Ruggeri.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi.

All. Rodgers.

Arbitro: Peljto (Bosnia)

Orario e tv: diretta su SkySport dalle 18.45