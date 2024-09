Atalanta per l’Europa. Tre punti al Gewiss e torna in zona coppe

Primo Monday night stagionale per l’Atalanta che stasera alle 20,45 cerca il secondo successo casalingo consecutivo, dopo quello ottenuto otto giorni fa per 3-2 contro la Fiorentina, nel ritrovato derby regionale contro il Como. Sfida provinciale lombarda, quella tra orobici e lariani, che torna in serie A dopo 21 anni (l’ultimo precedente nel maggio 2003 con vittoria dei nerazzurri per 2-1) e dopo oltre 20 dall’ultimo confronto in B nell’aprile 2004, con una secca vittoria 3-0 dei bergamaschi al Sinigaglia (doppietta di Saudati e gol di Pazzini). Dea che, da quando in panchina siede Gasperini, non ha mai affrontato il Como in una gara ufficiale, solo in amichevole estiva nel 2022, e ha fatto negli ultimi anni un bottino quasi pieno nei vari derby lombardi. Intera posta contro il Monza (4 vittorie su 4) e il Brescia (2 vinte su 2), mentre contro la Cremonese lo score è di una vinta e una pareggiata. Motivo per cui stasera l’Atalanta punta a fare altrettanto anche contro il Como di Fabregas, ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Tre punti servirebbero ai nerazzurri, attualmente a quota 6, per scavalcare la Lazio e mantenere, in ottica corsa Champions, il ritmo delle prime quattro.

Probabile qualche cambio rispetto alla squadra che giovedì sera ha pareggiato contro l’Arsenal nel debutto in Champions: Gasperini, che non attua mai un turnover troppo profondo, dovrebbe limitarsi a due o tre variazioni nell’undici iniziale. Il tecnico di Grugliasco potrebbe confermare il tridente schierato contro Fiorentina e Arsenal oppure affidarsi ad un modulo con il trequartista, con uno tra Pasalic o Samardzic dietro alle due punte. Nel qual caso davanti sarebbe sicuro Lookman come secondo attaccante, con ballottaggio per il ruolo di prima punta tra Retegui e De Ketelaere, mentre Zaniolo dovrebbe avere spazio nella ripresa. Senza dimenticare l’alternativa Cuadrado, schierato da attaccante giovedì contro l’Arsenal, ruolo in cui il colombiano potrebbe diventare un jolly tattico nei finali di partita, sfruttando la sua velocità e capacità di attaccare l’area. Dietro probabile conferma del trio Djimsiti-Hien-Kolasinac, per poi lasciare spazio nella ripresa al debutto del 23enne centrale ivoriano Odilon Kossounou, unico cambio difensivo date le indisponibilità di Toloi e Godfrey. Scontato il ritorno a destra di Bellanova al posto di Zappacosta, che avrà spazio nel secondo tempo, con Ruggeri a sinistra. In mediana De Roon e Ederson favoriti su Brescianini, anche lui probabilmente coinvolto nella ripresa.

Possibile anche un cambio tra i pali, per dare a Rui Patricio una prima possibilità di giocare ed entrare in ritmo, concedendo un turno di riposo al titolare Carnesecchi che giocherebbe poi il prossimo trittico con la trasferta a Bologna, quella europea sul campo degli ucraini dello Shakhtar che giocano in Germania nello stadio dello Schalke 04 e la successiva gara casalinga contro il Genoa che andrà a chiudere questo ciclo di impegni prima della nuova sosta per le nazionali.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.