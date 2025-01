Atalanta, Ben Godfrey verso il ritorno in Premier: lo cercano Tottenham e Nottingham

Bergamo, 3 gennaio 2025 – ‘London calling’. Le sirene londinesi cantano per Ben Godfrey. Il 26enne difensore britannico, acquistato a luglio per 9 milioni dall’Everton, potrebbe tornare a brevissimo in Premier League. In questi giorni lo cercano il Tottenham Hotspur, falcidiato da infortuni difensivi, il Nottingham Forest, rivelazione della Premier, e il Wolverhampton. Ci sarebbero contatti in corso dei vari club britannici con la dirigenza bergamasca già dal mese di dicembre, con gli Speroni che sembrano più avanti.

In questa prima metà di stagione il 26enne difensore inglese non ha ingranato, trovando pochissimo spazio: appena 93 minuti in cinque apparizioni tra campionato e coppe. Di fatto mai schierato. Ora il calciatore britannico, non convocato per la Supercoppa in Arabia, cerca rilancio in patria dove peraltro non aveva brillato nemmeno nell’ultima stagione all’Everton. Difficile un ritorno ai Toffies per lui, più concreta la pista Tottenham probabilmente per un prestito semestrale con riscatto a giugno a determinate condizioni di utilizzo. La sua esperienza a Bergamo, complice anche il ritorno di Scalvini a chiudergli ogni spazio, sembra ormai da considerarsi conclusa.