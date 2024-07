Atalanta, Marco Carnesecchi compie 24 anni e si candida a vice Donnarumma in azzurro

Bergamo, 1° luglio 2024 – Il portiere del futuro, nerazzurro e probabilmente anche azzurro, compie oggi 24 anni. Marco Carnesecchi, portiere rivelazione lo scorso anno nell’Atalanta, oggi può festeggiare senza il peso di portarsi dietro il fallimento dell’Italia a Euro2024. L’amarezza

Non convocato dal ct Spalletti a sorpresa, preferendogli Meret e Vicario, nonostante lo avesse portato a marzo nella tournée americana. Appuntamento solo rimandato con la maglia azzurra: da due anni, prima nel prestito alla Cremonese e ora a Bergamo, il millennial riminese è uno dei migliori portieri del nostro campionato.

Made in Zingonia Predestinato, considerato fin da quando era 16enne il migliore della sua generazione dietro a Donnarumma, l’estremo difensore romagnolo, cresciuto nel settore giovanile atalantino, è atteso dalla stagione della definitiva consacrazione. Sogno Champions

Titolare dallo scorso dicembre, 24 presenze in A con la Dea, altre 27 la precedente stagione a Cremona, quest’anno Carnesecchi farà il suo debutto in Champions e il 14 agosto agosto sarà protagonista nella finale di SuperCoppa Europea contro il Real Madrid.

Il futuro

La vetrina internazionale gli consentirà quel definitivo salto di qualità cui dovrebbe corrispondere anche un definitivo passaggio in maglia azzurra, come secondo di Donnarumma. Gioiello già valutato intorno ai 30 milioni, per ora considerato incedibile dall’Atalanta, Carnesecchi sembra destinato anche ad un futuro in un top club europeo, forse in Premier League. Intanto è un punto di forza della Dea.