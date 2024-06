Supercoppa Europea: l’Atalanta si prepara ad un’estate internazionale tra Olanda, Germania e Polonia

Bergamo, 30 giugno 2024 – Estate on the road per un’Atalanta sempre più internazionale e impegnata tra fine luglio e agosto tra Olanda, Germania e Polonia.

La nuova stagione nerazzurra inizierà mercoledì 10 luglio con il tradizionale raduno al centro sportivo di Zingonia, con visiate mediche, test atletici pre stagionali e una prima settimana di lavoro soprattutto atletico, a ranghi allargati da giocatori rientrati dai vari prestiti e in cerca di collocazione sul mercato (tra questi potrebbero esserci Cambiaghi, Cittadini, Okoli, Piccoli e Zortea).

I nazionali nerazzurri rientreranno gradualmente: Djimsiti e Pasalic, eliminati al primo turno degli Europei, e Lookman, reduce dalle qualificazioni Mondiali con la Nigeria, arriveranno intorno a metà mese, una settimana più tardi e’ atteso l’azzurro Scamacca, gli ultimi a rientrare saranno il belga De Ketelaere e il brasiliano Ederson, che dovrebbe giocare la Copa America fino a metà luglio e dunque potrebbe aggregarsi solo ai primi di agosto.

La stagione internazionale dell’Atalanta comincerà in Olanda con la prima amichevole, sabato 27 luglio alle 15 nello stadio Afas di Alkmaar, in casa dell’AZ 67, quarto classificato nell’ultima Eredivisie, qualificato alla prossima Europa League. Se non verrà ceduto prima (la Juventus insiste per averlo) sarà un ritorno da ex per Teun Koopmeiners, cresciuto nell’AZ 67 dove ha giocato fino al 2021 prima di trasferirsi a Bergamo.

Due settimane dopo ecco un secondo test internazionale, venerdì 9 agosto alle 18,30 ad Amburgo, al Millerntor Stadion, contro il neopromosso St.Pauli, fresco vincitore della seconda serie tedesca. Quella di Amburgo sarà una sorta di prova generale a cinque giorni dalla finale di Supercoppa, in programma il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid.