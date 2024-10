Atalanta-Verona 6-1, Retegui e Lookman vanno volare la Dea

Bergamo, 26 ottobre 2024 - Vittoria tennistica dell'Atalanta contro l'Hellas Verona. Al Gewiss Stadium i nerazzurri si impongono per 6-1, grazie alle doppiette di Retegui e Lookman, e ai gol di de Roon e de Keteleare. Per gli ospiti la rete della bandiera la realizza Sarr. Con questo successo la Dea sale a quota 16 punti, mentre i veneti restano fermi a 9.

Le scelte dei due allenatori

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, de Keteleare; Retegui. All. Gasperini.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.

Primo tempo

L'Atalanta mette le cose in chiaro fin da subito. Dopo una conclusione fuori misura di Kolasinac, al 5' i nerazzurri sbloccano il punteggio: Lookman dalla sinistra serve un assist perfetto per l'accorrente de Roon, che - lasciato troppo libero dalla difesa avversaria - fa 1-0. Passano quattro minuti e la Dea raddoppia con il solito Retegui, che dopo un'azione personale di Lookman vede arrivare sui piedi un pallone invitante, che l'attaccante della Nazionale azzurra tramuta in gol. L'Hellas è in ginocchio e, dopo un salvataggio di Ghilardi su Retegui e un grande intervento di Montipò su uno scatenato Lookman, incassa anche la terza rete, firmata da de Keteleare, che al 14' si inventa un mancino a giro imparabile per il portiere del Verona. L'assolo nerazzurro prosegue, ma stavolta Montipò nega a Retegui la doppietta personale con un colpo di reni sulla girata di testa dell'ex Genoa. Il poker dei locali è solo rimandato: al 29' fa tutto Lookman che, dopo un rimpallo vinto, scaglia un destro da fuori area che gonfia ancora la rete. Un serata da sogno per l'Atalanta, che al 34' cala pure il pokerissimo: a segno di nuovo Lookman, che beneficia dell'assist di Ederson per depositare la sfera in porta da dentro l'area piccola. Finalmente al 42' si iscrivono al match anche gli uomini di Paolo Zanetti con Sarr, autore di una bellissima conclusione dalla distanza sulla quale Carnesecchi non può nulla. E' l'ultima emozione di un primo tempo a senso unico.

Secondo tempo

Al rientro in campo i gialloblù operano tre cambi: fuori Bradaric, Coppola e Kastanos, dentro Daniulic, Lazovic e Dani Silva. Sostituzioni anche per Gasperini, che toglie Zappacosta, Ederson e Lookman, mandando in campo Bellanova, Pasalic e Samardzic. Al 58' è 6-1 Atalanta con Retegui, che sfrutta al meglio l'assist di de Keteleare: per il classe '99 si tratta del decimo sigillo in campionato. Il numero 32 fa poi spazio a Zaniolo. I minuti passano stancamente, senza particolari sussulti. Nel finale ci prova Dani Silva, ma Carnesecchi è attento e respinge. Il punteggio al Gewiss Stadium non cambia più: festeggia la Dea per 6-1.

Il tabellino

Atalanta-Verona 6-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (77' Palestra); Zappacosta (56' Bellanova), De Roon, Ederson (56' Samardzic), Ruggeri; Lookman (56' Pasalic), de Keteleare; Retegui (62' Zaniolo). A disposizione Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Comi, Steffanoni. All. Gasperini.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola (46' Daniliuc), Ghilardi; Tchatchoua, Serdar (67' Suslov), Belahyane, Bradaric (46' Lazovic); Livramento (79' Alidou), Kastanos (46' Dani Silva); Sarr. A disp. Perilli, Magro, Faraoni, Lambourde, Tengstedt, Okou, Sishuba, Mosquera, Ajayi, Cisse. All. Paolo Zanetti.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo), coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze) e Vittorio Di Gioia (Sez. AIA di Nola).

Marcatori: de Roon 6’, Retegui 9’, De Ketelaere 14’, Lookman 28’ e 34’, Sarr 42’ pt; Retegui 13’ st.

Note: ammonito Bradaric. Recupero 1' pt.

