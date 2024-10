Lazio-Genoa: probabili formazioni e orari tv. Gilardino all'Olimpico per salvare la panchina

Roma 26 ottobre 2024 – I tre punti fanno gola a tutti, sempre e comunque. Ci sono momenti in cui però questi sono più importanti nell'economia della stagione che altri. Nella giornata di domani Lazio e Genoa si affronteranno in una delle due sfide delle 15 allo stadio Olimpico, nella sfida valevole per la 9a giornata di campionato. Da una parte la squadra di Marco Baroni, che vuole continuare il suo periodo positivo, cancellare il ko contro la Juventus e ritrovare subito la vittoria in Serie A. Dall'altra parte invece c'è un Genoa in grande difficoltà, contro il Bologna è arrivato un punto quasi insperato in rimonta, ma questo non è bastato a rinsaldare la fiducia della società in Alberto Gilardino. La squadra e la curva spingono per la sua permanenza, ma anche in una trasferta complicata come quella dell'Olimpico servono punti salvezza.

La Lazio è reduce dal suo terzo successo su tre in Europa League, nella sfida forse meno spumeggiante, ma molto concreta: capitalizzato il vantaggio dell'uomo in più sull'errore di Unnerstall, poi gestendo la sfida e le energie, fino a chiuderla nel momento migliore degli avversari. Punteggio pieno in Europa e quinta vittoria nelle ultime sei per i ragazzi di Baroni. Un vero e proprio momento magico, fermato solo dalla Juventus di Thiago Motta, in una sfida molto sfortunata, ma giocata molto bene dalla squadra biancoceleste. Ora con la spinta dell'Olimpico, non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico laziale vorrà continuare il momento positivo. La classifica è molto corta nelle zone relative alla lotta europea e i capitolini vogliono fare selezione, restando nelle posizioni di vertice. La Champions League è un obiettivo concreto, nonostante in estate le parole del ds Angelo Fabiani avevano fatto pensare a una società meno pressante in termini di obiettivi, ma più interessata a costruire le fondamenta di un nuovo ciclo vincente laziale. Queste prime otto giornate di Serie A (più tre di Europa League) raccontano invece di una formazione che potrebbe mettere proprio la massima competizione europea come fondamenta del nuovo corso. Un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Il Genoa al contrario è in grande difficoltà. La squadra di Alberto Gilardino in estate è stata privata di due campioni come Gudmundsson e Retegui, sostituiti da giocatori capaci, ma non allo stesso livello. A questo si è aggiunta la sfortuna a colpire il tecnico del grifone, con gli infortuni importanti ad esempio di Junior Messias e Ruslan Malinovskyi. Una sconfitta dopo l'altra, la squadra rossoblù è caduta fino in fondo alla classifica. Il pareggio contro il Bologna ha momentaneamente salvato la panchina del tecnico, ma non ha dato abbastanza sicurezza circa il futuro. Ogni partita per la squadra ligure è un test, che mette sul piatto il futuro del suo allenatore. Contro la Lazio sarà una vera guerra di nervi, dove in gioco c'è la sopravvivenza del proprio allenatore. La cosa triste di questa vicenda, non è tanto la questione tecnica, quanto più quella società: il fondo proprietario del club non naviga in acque tranquille e al momento la confusione in campo della formazione sembra lo specchio dell'insicurezza societaria.

La designazione arbitrale per questa partita valida per la nona giornata di Serie A ha assegnato la direzione della gara al signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Ceccon: Aureliano sarà il IV ufficiale mentre Serra e Abisso sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Si tratterà del sesto incrocio tra Piccinini e i biancocelesti: due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta finora il bilancio. Un solo precedente invece con il Genoa, con una sconfitta per i grifoni. Per il fischietto romagnolo si tratterà della sesta direzione stagionale, solo la seconda di Serie A, a cui ne aggiunge 4 di Serie B.

Probabili formazioni

Baroni deve rinunciare allo squalificato Romagnoli, al suo posto pronto Patric nella coppia centrale tutta spagnola insieme a Gila, davanti a Provedel. Sulle corsie torna Tavares a sinistra, con Marusic a destra. Guendouzi è stato tenuto a riposo precauzionale in Europa League, ma per il Genoa dovrebbe essere in campo al fianco di Rovella in mediana. Torna titolare Isaksen a destra, con Zaccagni sul lato opposto e Dia come trequartista, in attacco spazio al Taty Castellanos.

Ancora out Gollini, in porta tornerà Leali, con Gilardino che invece potrebbe schierare nuovamente Vogliacco dal primo minuto e Marcandalli a scalare così in panchina, in una difesa completata da Matturro e Vasquez. Recuperato Badelj, il giocatore potrebbe partire titolare fin da subito, nella mediana con Miretti e Frendrup. Martin a sinistra, Sabelli sulla fascia opposta, mentre in attacco Ekhator agirà con ogni probabilità a supporto di Pinamonti.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Matturro, Vasquez; Sabelli, Miretti, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Alberto Gilardino.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Genoa dello stadio Olimpico, valevole per la nona giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 27 ottobre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14.30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Dario Mastroianni e Dario Marcolin.