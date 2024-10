Balotelli al Genoa: le cifre dell'operazione che riportano Super Mario in serie A

Genova, 26 ottobre 2024 - Dopo una lunga riflessione, in casa Genoa si è presa finalmente la decisione che tutti i tifosi stavano aspettando con grande apprensione, ossia quella di portare Mario Balotelli a vestire la gloriosa maglia rossoblù. E così è stato. La scelta è infatti ricaduta sulle spalle dell'ex attaccante di Inter e Milan, visti soprattutto i tanti infortuni che hanno falcidiato (nel vero senso della parola) la rosa guidata da Alberto Gilardino. Ma non solo, durante l'estate il grifone si era privato delle sue stelle Mateo Retegui, poi passato all'Atalanta – dove sta giocando molto bene – e Gudmundsson finito alla corte di mister Palladino a Firenze. Dunque, infortuni a parte, c'era la necessità di andare a riempire qualche casella nel reparto d'attacco. Secondo i bene informati, Balotelli avrebbe dichiarato di avere una grandissima voglia di rimettersi in gioco (a 34 anni) nel campionato di Serie A. Fisicamente sta bene, e durante questo periodo di inattività, non è rimasto con le mani in mano, ma si è allenato da solo a casa sua, a Brescia. Ovviamente l'ex Manchester City dovrà fisiologicamente attraversare un periodo di adattamento e non sarà buttato subito nella mischia, però già dalla prima uscita potrebbe concretamente dare una mano partendo dalla panchina.

Nella giornata di ieri, durante il vertice in Lega, il presidente rossoblù Zangrillo si era fermato a parlare con i cronisti spiegando che l'approdo di Mario Balotelli a Genova stavo tutto nella volontà del giocatore. E pare sia andata proprio così. Balotelli arriverà nel capoluogo ligure da svincolato e nella giornata di lunedì si sottoporrà alle visite mediche di rito. Se tutto andrà per il verso giusto l'attaccante bresciano firmerà un contratto che lo legherà al grifone fino al 30 giugno 2025, mentre, per quanto riguarda l'ingaggio, al giocatore entreranno in cassa circa 500 mila euro. Dunque, dopo varie esperienze in giro per l'Europa, Balotelli ritornerà in quella Serie A che lo aveva visto come il designato astro nascente del calcio italiano durante l'era Mourinho nell'ormai lontanissimo 2009. Poi sappiamo tutti come è andata e non sempre il giocatore ha mantenuto le promesse. Ma adesso è totalmente un'altra storia, e per i romantici del calcio, il ritorno in campo di Balotelli non può che essere una bella notizia.