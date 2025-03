Genoa-Lecce 2-1, la doppietta di Miretti stende i salentini

Genova, 14 marzo 2025 - Il Genoa consolida la sua corsa alla salvezza, il Lecce resta in bilico. Il Grifone ha conquistato la vittoria nel primo anticipo di Serie A della 29^ giornata contro i salentini, usciti sconfitti dallo stadio Marassi di Genova con il risultato di 2-1. A decidere il match è stato l'asse Malinovskyi-Miretti, accoppiata vincente per Patrick Vieira in questo venerdì sera. Due assist per l'ucraino, entrambi per il centrocampista italiano, autore di una doppietta che ha spianato la strada ai rossoblù nel corso del primo tempo. Agli ospiti non è bastato il rigore concretizzato da Krstovic al 67' per riacciuffare la partita.

Le formazioni titolari

Patrick Vieira schiera il suo Genoa con il 4-2-3-1 di partenza. Leali difende i pali, aiutato dalla retroguardia composta da Sabelli e Martin sulle corsie laterali e De Winter e Vasquez in mezzo. Frendrup e Masini compongono la diga mediana, Zanoli, Malinovskyi e Miretti si muovono sulla trequarti. Pinamonti è il riferimento offensivo. Marco Giampaolo preferisce il 4-3-3 per il Lecce, che schiera Falcone in porta e Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo in difesa. Coulibaly, Berisha e Helgason compongono il centrocampo, mentre Pierotti, Krstovic e Morente formano il tridente d'attacco.

Primo tempo

Sul prato di Marassi, il Lecce è il primo a cercare la conclusione verso la porta già al minuto 4. Krstovic combatte con De Winter, riesce a servire Berisha e quest'ultimo conclude sul fondo dal limite dell'area. I salentini spingono e due minuti dopo è lo stesso Krstovic a provarci, centrando solamente l'esterno della rete. Il Genoa inizia ad alzare il baricentro e la pressione nei confronti del possesso palla avversario. Al quarto d'ora Miretti sblocca il risultato con la prima vera conclusione a rete della serata: un assist delizioso di Malinovskyi lo mette davanti alla porta, ma è bravo il centrocampista ex Juve a sentire la porta ed effettuare una girata di destro al volo per niente semplice. Ora il Grifone ha in mano il pallino del gioco e va a caccia del colpo del k.o. Al 25' è nuovamente Miretti ad accendersi, stavolta con una azione personale che comincia da sinistra e termina con un destro a giro largo di un metro abbondante. Gli ospiti hanno un guizzo alla mezz'ora, grazie ad un calcio d'angolo che propizia un tiro largo di Tete Morente da fuori area. L'ultimo lampo della prima frazione di gioco arriva durante i minuti di recupero. I rossoblù giocano in verticale e sfruttano la linea difensiva poco coordinata dei rivali, che lasciano spazio per un filtrante di Malinovskyi per il solito Miretti. Il centrocampista stoppa nel cuore dell'area, si gira sul mancino mandando al bar Guilbert e buca Falcone per il 2-0. L'asse Malinovskyi-Miretti piega il Lecce, che rientra negli spogliatoi sotto di due reti.

Secondo tempo

Il Lecce ritorna in campo con la determinazione di chi vuole recuperare il risultato. I ragazzi di Giampaolo ce la mettono tutta, alzano il baricentro ma hanno poche idee offensive, che spesso si riducono a traversoni facilmente leggibili dai difensori genoani, che in area hanno vita facile. I padroni di casa tornano a farsi vedere in avanti dopo circa un quarto d'ora, prima con Frendrup e poi con Pinamonti, entrambi poco fortunati con due conclusioni alte sopra la traversa. I salentini riaprono la partita al minuto 67, grazie ad un calcio di rigore conquistato per fallo di mano di Matturro. Sul dischetto si presenta Krstovic, che spiazza Leali e realizza la rete del 2-1. Il Grifone decide di abbassare il baricentro e agire maggiormente di rimessa, ma nei restanti venti minuti di partita le opportunità da gol stentano ad arrivare. I ragazzi di Vieira amministrano il risultato di vantaggio e portano così a casa i tre punti.

Il tabellino del match

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (81' Norton Cuffy), De Winter, Johan Vásquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli (73' Ekhator), Malinovskyi (57' Matturro), Miretti (82' Onana); Pinamonti. Allenatore: Vieira. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Jean Onana, Norton Cuffy, Ekhator, Matturro, Badelj, Barbini, F. Carbone, Venturino, Nuredini, Papastylianou. Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert (59' Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (58' Kaba), Berisha, Helgason (82' Banda); Pierotti (46' N'Dri), Krstovic, Tete Morente (46' Karlsson). Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N'Dri, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba. Marcatori: 16', 45+3' Miretti (Gen), 68' Krstovic (R, Lec) Direttore di gara: Fabio Maresca. Ammonizioni: Martin (Gen), Miretti (Gen), Berisha (Lec), Krstovic (Lec), Vasquez (Gen) Espulsioni: -

