Genoa batte Udinese 1-0: Zanoli decisivo, Var annulla il pareggio

GENOA 1 UDINESE 0

GENOA (4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 6.5, De Winter 6, Vasquez 7 (37’st Matturro sv), Martin 5.5; Frendrup 6.5, Masini 6 (10’st Onana 6); Zanoli 7 (37’st Messias sv), Malinovskyi 6 (24’st Ekuban 6.5), Thorsby 6.5 (37’st Kassa sv); Pinamonti 5. Allenatore: Vieira 7.

UDINESE (4-4-2): Okoye 7; Ehizibue 6 (35’st Kristensen sv), Bijol 6, Solet 5.5, Kamara 5; Atta 6.5 (25’st Lovric 6), Zarraga 5.5 (25’st Modesto 6.5), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5.5 (16’st Payero 5); Bravo 5 (35’st Pafundi sv), Lucca 5. Allenatore: Runjaic 6.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto 6.5.

Rete: 32’ st Zanoli.

Note: Ammoniti: Frendrup, Thorsby, Lucca, Ekkelenkamp. Angoli: 2-1 per l’Udinese. Recupero: 1’; 5’.

Il Var decide, l’Udinese recrimina. I bianconeri non riescono a interrompere una serie di tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare, ma finiscono con molta rabbia per due episodi dubbi. Dopo la rete di Zanoli che aveva dato il vantaggio al Genoa, nel recupero Modesto aveva trovato la rete del pareggio, ma la revisione del Var portava Perenzoni ad annullare la rete per un fuorigioco di Lucca all’inizio dell’azione. E subito dopo un contatto sospetto su Pafundi sulla linea dell’area, ma in questo caso non intervengono né l’arbitro, né il Var. E il Genoa può esultare.