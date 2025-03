Il Genoa omaggia il Boca: sabato contro la Juve è pronta una divisa speciale

Genova, 26 marzo 2025 – Nel calcio ci sono legami che vanno oltre i continenti e gli oceani, che restano intatti a distanza di anni e vengono rinforzati da determinate collaborazioni. Questo è sicuramente quello che è successo tra il Genoa e il Boca Juniors, legate da una profonda amicizia, le cui radici affondano all'inizio del secolo scorso. Il 3 aprile del 1905, infatti, dei giovani italiani originari di Genova decisero di fondare un nuovo club calcistico nel quartiere de La Boca a Buenos Aires, e come colori sociali scelsero quelli della prima nave che passò al porto. Dato che si trattava di un'imbarcazione svedese, i giovani decisero che la nuova squadra sarebbe stata gialloblù. Il soprannome di questa squadra (il Boca Juniors) è “Xeneizes”, derivante dal termine ligure “zeneize”, che vuol dire genovese. Col tempo si è instaurato un legame tra il Genoa e il Boca Juniors, rafforzatosi nel corso degli anni. Il 2025 coincide con il 120esimo anniversario del club argentino, e per suggellare ancora una volta il fortissimo legame tra le due squadre, la compagine ligure ha deciso di lanciare una nuova divisa speciale. Contro la Juventus, la squadra di Vieira utilizzerà un completo inedito dai colori giallo e blu, molto simile alla divisa storica del Boca Juniors. Anche lo stemma del Genoa, in alto a sinistra della maglia, è colorato allo stesso modo. Inoltre, sul retro della maglia si può anche leggere la scritta “Zeneixi”, che si rifà ovviamente al soprannome della squadra di Buenos Aires. Tramite i suoi profili social, la squadra ligure ha voluto omaggiare la fratellanza con la squadra argentina e il lancio di questa nuova maglia con un video che si conclude con la scritta: “Dall'inizio, para siempre”, ovvero: “Dall'inizio, per sempre”, in modo da sancire per l'eternità il legame tra i due club. La maglietta speciale è stata presentata oggi nel Museo dell'Emigrazione Italiana nel capoluogo ligure, e sarà disponibile sugli store da domani. Gli uomini di Vieira utilizzeranno questo kit nella trasferta di Torino contro la Juventus, con la speranza che possa portargli fortuna in vista di una gara difficilissima contro una squadra che ha un disperato bisogno di punti. I bianconeri sono reduci dal cambio in panchina, con Tudor che è subentrato a Thiago Motta dopo le deludenti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. L'ex tecnico della Lazio ha preso il posto dell'italo-brasiliano durante la sosta per le nazionali, e farà il suo esordio con i bianconeri nelle vesti di allenatore proprio contro il Grifone. Tudor è chiamato alla conquista della qualificazione in Champions League, un obiettivo fondamentale per evitare che la Juventus si privi di tasselli importanti nel mercato estivo.