L’Atalanta piomba in zona Champions facendo il cappotto al Verona travolto 6-1

Bergamo, 26 ottobre 2024 – Sta arrivando l’Atalanta, da dietro, di rincorsa. Partita ad handicap con due sconfitte nelle prime tre giornate, poi diventate tre nelle prime cinque giornate, la Dea nell’ultimo mese ha infilato la marcia veloce. E adesso è già in piena zona Champions dopo il travolgente 6-1 rifilato nello turno casalingo al Verona. Dea che ha davanti un calendario relativamente favorevole: mercoledì il Monza al Gewiss, tra due settimane sempre al Gewiss arriverà l’Udinese. In mezzo, domenica prossima, la trasferta sul campo del Napoli capolista, per misurare le concrete ambizioni da scudetto di un’Atalanta che sta volando.

Da settembre il solo passo falso casalingo contro il Como (1-3 dopo aver vinto 1-0 il primo tempo) a macchiare un percorso altrimenti perfetto con quattro vittorie e un pareggio (a Bologna) in serie A e tre risultati utili consecutivi in Champions con i due pareggi casalinghi 0-0 contro Arsenal e Celtic, due pareggi con tanti rimpianti per le tante occasioni non concretizzate, e la roboante vittoria per 3-0 sul campo dello Shakthar.

Gasperini stasera ha festeggiato come meglio non poteva il suo ennesimo record, le sue prime 400 panchine nerazzurre (con 207 vittorie, il 51%, 94 pareggi e 99 sconfitte) con una partita perfetta, al netto dei demeriti di un avversario in crisi e in caduta libera, trasformando un incontro alla vigilia insidioso in un’amichevole chiusa dopo 13 minuti sul 3-0, sfruttando il talento infinito di un attacco con un Retegui da 10 gol in 9 giornate, un De Ketelaere e un Lookman straripanti, un gol e un assist il belga, due gol e due assist l’anglo nigeriano, e alle loro spalle un coro che canta a memoria, dove tutti a turno sono protagonisti anche in fase offensiva e realizzativa, come Marten De Roon, due gol nelle ultime due gare casalinghe contro Genoa e Verona. Atalanta miglior attacco del campionato con 24 gol in queste nove giornate di campionato. Tanta roba per una Dea che intanto tiene blindata la difesa, trafitta sia stasera che due settimane fa dal Genoa solo sul 5-0, quando ormai non contava più.