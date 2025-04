Atalanta, Kolasinac operato a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore

Bergamo - Intervento riuscito per Sead Kolasinac. Il 32enne difensore bosniaco dell’Atalanta, uscito domenica pomeriggio al 44’ minuto di gioco del primo tempo del match contro il Bologna - dopo un contrasto fortuito con Riccardo Orsolini, in cui il suo ginocchio sinistro aveva subito un’evidente torsione, con la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno - è stato operato questa mattina nella clinica romana di Villa Stuart dall’equipe del professor Mariani.

Lo stesso luminare che in estate aveva ricostruito i legamenti crociati di altri due nerazzurri: Giorgio Scalvini a giugno e Gianluca Scamacca ad agosto. “Sead Kolasinac è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”, ha comunicato l’Atalanta, attraverso una nota diramata sul proprio sito Internet.

Tempi di recupero previsti intorno ai 6/7 mesi, considerando anche l’età del giocatore, che potrebbe rientrare intorno a novembre. La stagione di Kolasinac si è conclusa con 23 presenze in campionato, con 2 assist, 9 in Champions con 1 gol e 2 assist, e una presenza nella Supercoppa Europea e in quella Italiana.