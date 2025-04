José Ederson incanta il Manchester United: prestazione decisiva a San Siro

Domenica gli osservatori del Manchester United, presenti a San Siro, hanno ammirato dal vivo José Ederson, autore di una prestazione sontuosa al Meazza conclusa con la rete decisiva per il successo dell’Atalanta. Sul palcoscenico della ‘Scala del calcio’ il talento del 25enne brasiliano ha brillato in maniera nitida e forse decisiva per gli scout dei Red Devils. Non che Ederson andasse scoperto: nell’ultima edizione della Champions si è messo in evidenza, in particolare negli scontri di massimo livello contro Arsenal, Celtic, Real Madrid e a Barcellona, dove ha segnato una rete spettacolare.

Il numero 13 nerazzurro piace a tutte le big europee, ma lo United si sta muovendo con più decisione per averlo, alla quota fissata dall’Atalanta di 60 milioni, sfruttando anche il canale aperto con la dirigenza nerazzurra da cui i Red Devils hanno acquistato Diallo nel 2021 e Hojlund nel 2023, investendo oltre 100 milioni. Gli scout britannici peraltro erano in tribuna al Meazza anche per ammirare il solito Lookman, ma soprattutto il cannoniere Mateo Retegui. Anche per Lookman e Retegui la quota di mercato sarà intorno ai 60 milioni. Sirene inglesi, ma anche arabe: lo stesso Ederson è l’oggetto del desiderio dell’Al Hilal, secondo nella Saudi League, tra i partecipanti al prossimo Mondiale per Club. "Ci sono stati sondaggi", ha confermato alle testate saudite l’agente del giocatore, Andre Cury.