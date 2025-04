Atalanta, la forza dello spogliatoio. De Roon: “Contro il Bologna abbiamo cambiato l’atteggiamento”

Bergamo, 14 aprile 2025 – La forza dello spogliatoio. E dei capitani. L’Atalanta è ripartita con la vittoria ‘scaccia crisi’ contro il Bologna dopo una settimana di lavoro a testa bassa nel fortino di Zingonia e chiarimenti nello spogliatoio voluti dai ‘quattro capitani’, Toloi, De Roon, Djimsiti e Pasalic, i veterani del gruppo, rispettivamente in nerazzurro dal 2015 i primi due, dal 2016 il terzo e dal 2018 il quarto.

Come ha spiegato nel dopo gara, in conferenza stampa, lo stesso Marten De Roon, che indossa la fascia di capitano quando non gioca Toloi. “In settimana abbiamo parlato chiaramente: non potevamo più essere la squadra timida e poco incisiva vista nelle ultime partite. Serviva più cattiveria, più contrasti, più agonismo. Direi che contro il Bologna abbiamo dimostrato tutto questo. Non è stata solo una vittoria tecnica, ma anche di cuore e sacrificio”, ha sottolineato il capitano nerazzurro. Che ha tenuto a rimarcare come sia cambiato, rispetto alle due precedenti partite perse contro Fiorentina e Lazio, l’atteggiamento di tutta la squadra.

“La differenza principale è stata proprio nell'atteggiamento. Abbiamo lavorato molto proprio sulla testa. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti chiaramente che non eravamo più la stessa squadra che aveva impressionato fino a qualche mese fa. Dovevamo ritrovarci, soprattutto nello spirito e nella determinazione. È stato fondamentale capire che, nei momenti di crisi, serve mettere più energia, più contrasti, più cattiveria. Questo atteggiamento ci ha aiutato a superare le difficoltà e i risultati si sono visti chiaramente in campo. Abbiamo giocato un primo tempo ad altissimo ritmo, mettendo sotto pressione il Bologna, sfruttando bene la profondità e mantenendo una grande intensità, che ci ha permesso di prevalere subito”.

Successo pesantissimo per la classifica, perché ora la Dea ha un vantaggio di due punti sulla Juventus, al quarto posto, di quattro sul Bologna al quinto, e con entrambe ha il confronto diretto positivo, e di cinque lunghezze sulla Lazio sesta. “È stata una vittoria fondamentale, quasi liberatoria direi. Vincere nuovamente in casa dopo tanto tempo ci restituisce fiducia e sicurezza. È fondamentale vincere gli scontri diretti in questo periodo. Abbiamo messo quattro punti sul Bologna e gli altri devono continuare a rincorrere, mentre noi possiamo solo guardare a noi stessi. E ora dobbiamo preparare al meglio la prossima sfida in casa del Milan”, ha chiosato De Roon.