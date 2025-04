Atalanta, il capitano Rafael Toloi verso una maglia da titolare domenica sera al Meazza contro il Milan

Bergamo – Largo ai veterani. Contro il Milan, nel posticipo serale di domenica al Meazza, Gasperini, non avendo più il gladiatore Kolasinac out per i prossimi sei mesi dopo la rottura del legamento crociato, dovrebbe rilanciare da titolare il capitano Rafael Toloi, per fare reparto difensivo con Djimsiti e Hien. Il matogrossiano, naturalizzato azzurro dal 2020 per via del nonno trevigiano, a San Siro dovrebbe giocare dal primo minuto come braccetto di destra. Sta rientrando Odilon Kossounou, già convocato domenica scorsa ma rimasto in panchina, che scalpita per rientrare dopo lo stop di tre mesi per l’infortunio al tendine, ma difficilmente l’ivoriano potrà partire dal primo minuto. E con l’austriaco Posch ancora fermo ai box per problemi muscolari la soluzione più probabile è una maglia da titolare per il capitano.

Classe 1990, Toloi in questa stagione ha collezionato solo 385 minuti in campionato, frenato da diversi problemi muscolari, disputando solo due gare da titolare, a novembre a Parma e a febbraio in casa contro il Torino. Per il veterano, in nerazzurro dall’estate 2015 (curiosamente ha esordito in maglia Atalanta nell’agosto 2015 sempre al Meazza, ma contro l’Inter) sarà un’occasione importante per mettersi in mostra, nella ‘Scala del calcio’, anche in un’ottica di possibile prolungamento contrattuale per un’altra stagione a Bergamo. Alla soglia dei 35 anni, dopo 11 stagioni nella nostra serie A (la prima nel 2014 alla Roma), Toloi, 311 gare in maglia atalantina con 14 gol, potrebbe scegliere in estate di rientrare in Brasile a chiudere la carriera: deciderà a giugno, ma queste sei partite in cui potrebbe avere maggiore spazio serviranno a lui e alla Dea per avere le idee più chiare in vista della prossima stagione.