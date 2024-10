Domani sera c’è il Verona: l’Atalanta vuole allungare la serie positiva

Bergamo, 25 ottobre 2024 – L’Atalanta, imbattuta da un mese, vuole allungare la sua serie positiva domani sera sfruttando il match casalingo contro il Verona, reduce da un pesantissimo 0-3 interno contro il Monza. Fischio d’inizio al Gewiss Stadium alle 20.45 per un match sulla carta a senso unico per i nerazzurri. Attenzione però agli scaligeri, che hanno una recente tradizione favorevole al Gewiss Stadium dove hanno vinto nel 2021 e 2022, mentre ad aprile sotto di due gol a metà ripresa riuscirono poi ad acciuffare il 2-2.

Il portiere portoghese Rui Patricio

Atalanta reduce dalle fatiche di Champions contro il Celtic che farà qualche aggiustamento: in porta potrebbe esordire il 36enne portoghese Rui Patricio, per avere una prima occasione per scaldare i guanti, mentre tornerà titolare a sinistra Matteo Ruggeri dando un turno di riposo a Zappacosta. Possibile anche una maglia da titolare per Samardzic da trequartista, ma Gasperini nelle ultime settimane ha trovato un equilibrio tattico con il tridente offensivo. Dea che arriva da due vittorie consecutive in campionato, dal 5-1 casalingo al Genoa e dal 2-0 a Venezia, e vuole sfruttare questo filotto, domani sera contro il Verona e poi mercoledì sempre al Gewiss contro il Monza, per poi presentarsi al big match di domenica tre novembre a Napoli con il minor distacco possibile dagli azzurri di Conte.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Serdar, Belahyane, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti. Dove vederla: diretta sabato dalle 20.30 su Dazn e SkySport