Atalanta al quinto posto, il tridente nerazzurro fa volare la Dea. Retegui a 8 gol

L’Atalanta, quinta con 13 punti, vola con il tridente. Letale per gli avversari. Per il Venezia in questo caso, battuto 2-0 al Penzo, trafitto dalla qualità e dalla quantità offensiva della nuova Dea plasmata da Gasperini.

Senza le geometrie di Koopmeiners il tecnico nerazzurro ha rimodellato la sua squadra sulla verticalità, con tre attaccanti puri che giocano a memoria tra di loro, e dietro centrocampisti ed esterni che salgono per arrivare ad attaccare anche con sette uomini. Nerazzurri al momento miglior attacco della serie A con 18 gol, con il tridente che ne ha rifilati 4 al Lecce, 3 alla Fiorentina, 5 al Genoa e altri 2 nella trasferta sul campo del Venezia. Lagunari affondati in appena 46 minuti con un gol di Pasalic dagli sviluppi di un corner, poi una traversa di Lookman e una manciata di occasioni sprecate nel primo tempo con De Ketelaere fino al raddoppio di Retegui dopo un minuto del secondo tempo. Seconda gara consecutiva in cui la Dea ha meritatamente trasformato la ripresa in un’amichevole, con annesso turn over per ruotare i titolari in vista di un nuovo ciclo da sette gare in ventuno giorni.

Atalanta macchina da gol, che sta segnando tantissimo con il cannoniere Mateo Retegui, 8 gol in 8 giornate, ma sta trovando reti a turno con tutti gli altri giocatori, dagli esterni ai mediani: contro il Bologna ha segnato Samardzic, contro il Genoa hanno segnato Ederson e De Roon, stavolta Mario Pasalic, alla 50esima rete in serie A dal 2018, miglior marcatore croato nella storia della nostra serie A, scavalcando Perisic fermo a 49.

Tante frecce offensive all’arco di Gasperini, aspettando i vari Cuadrado e Zaniolo (e in primavera anche Scamacca), che adesso ha una prateria per far galoppare la sua Dea cacciatrice: tre gare casalinghe in due settimane contro Verona, Monza e Udinese (e in mezzo la trasferta in casa del Napoli capolista), tre gare da sfruttare al massimo per un’Atalanta già con il vento in poppa.