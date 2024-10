Djimsiti è una diga. Cuore Zappacosta. Preciso De Roon

CARNESECCHI 6. Primo tempo da spettatore, scalda i guanti dopo 50 minuti su una saetta di Valle.

DJIMSITI 6. Prende le misure al velocissimo Maeda e gli sbarra la strada a destra.

HIEN 6,5. Anticipa in velocità su ogni lancio lungo degli scozzesi.

KOLASINAC 6,5. Come Hien è chirurgico nelle chiusure, con velocità e tempismo.

ZAPPACOSTA 6,5. Corre tantissimo, cuore e polmoni, sforna cross e sfiora anche il gol.

DE ROON 6,5. Davanti alla difesa recupera palloni, imposta e sbaglia pochissimo.

EDERSON 6,5. Insieme a De Roon fa la solita diga in mezzo, aiutando anche i difensori.

BELLANOVA 6. Buona corsa e buoni cross da destra, ha speso molto.

PASALIC 6,5. Sfiora non un gol ma tre. Gioca da trequartista facendo il terzo attaccante con tanta pericolosità.

Retegui 6. Terza gara di Champions ancora senza reti: sfiora il gol di testa ma trova un miracolo di Schmeichel.

LOOKMAN 5,5. Meno pericoloso di altre serate, non ha mai trovato lo spunto giusto.

ALL. GASPERINI 6,5. Gara impostata perfettamente, senza le parate di Schmeichel sarebbe andata diversamente.

Samardzic 6. Fa movimento, cerca la profondità. De Ketelaere 6. Una buona giocata neutralizzata da Schmeichel. Cuadrado 5,5. Combina poco, non sta ingranando. Zaniolo 5,5. Anche lui come Cuadrado non impatta. Ruggeri 6. Nel finale da lui arrivano buoni cross.

