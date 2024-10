Atalanta, Rui Patricio scalda i guanti: debutto nell’aria

Bergamo, 16 ottobre 2024 – Esordio vicino per Rui Patricio? Il 36enne portiere portoghese scalda i guanti. Nel prossimo trittico di gare di campionato, prima la trasferta a Venezia e a seguire il doppio impegno casalingo ravvicinato contro Verona e Monza, l’estremo difensore lusitano dovrebbe fare il suo esordio stagionale con la maglia dell’Atalanta.

Arrivato a fine agosto da svincolato finora l’ex Wolverhampton e Roma è l’unico giocatore della rosa nerazzurra, insieme al terzo portiere Rossi, a non aver ancora debuttato. Gasperini in queste prime sette giornate di campionato ha ruotato 25 giocatori, comprendendo il portiere argentino Juan Musso (ceduto dopo la seconda giornata, ma titolare alla prima a Lecce) e tre ragazzi della under 23 ovvero Cassa, Manzoni e Vlahovic, quest’ultimo da qualche settimana ormai aggregato alla prima squadra. Manca solo Rui Patricio.

Nelle scorse stagioni Gasp ha regalato al secondo portiere un’opportunità ogni 7-8 gare per giocare e mantenersi "caldo” e pronto in caso di chiamata. Domenica a Venezia però dovrebbe toccare ancora al titolarissimo Marco Carnesecchi, per tenerlo in clima partita in vista poi della sfida casalinga di Champions tre giorni dopo contro il Celtic Glasgow. Probabilmente, pertanto, Rui Patricio avrà la sua prima occasione contro il Verona sabato 26 oppure quattro giorni più tardi contro il Monza.