Como-Atalanta: Gasp rilancia Scalvini e Toloi, Paz dall’inizio fra i lariani

Bergamo, 24 gennaio 2025 – Ritrovata la vittoria, la prima del 2025, martedì in Champions nel rotondo 5-0 rifilato allo Sturm Graz, dopo un filotto post natalizio sotto tono di tre pareggi e due sconfitte, ora l’Atalanta vuol ritrovare anche la vittoria in campionato che manca dal 22 dicembre, dal successo contro l’Empoli.

Domani pomeriggio (ore 15) nel derby lombardo al Sinigaglia di Como - derby che torna dopo 21 anni di assenza, risale infatti all’aprile 2004 l’ultima sfida in riva al Lario, in serie B, con una Dea corsara, allenata da Mandorlini, che travolse 3-0 i padroni di casa con una doppietta di Saudati e la terza rete firmata da Pazzini - la Dea terza in classifica a quota 43 cerca tre punti per restare sulla scia di Napoli e Inter.

Nerazzurri attesi da un calendario agevole per le prossime giornate, con impegni contro squadre fuori dai primi dieci posti: domani il Como, sabato prossimo al Gewiss il Torino, poi la trasferta a Verona, quindi a Bergamo arriveranno Cagliari e Venezia, in mezzo la trasferta a Empoli. Sei partite contro squadre in lotta per non retrocedere.

Attenzione massima al Como, vincitore all’andata al Gewiss per 1-3 in una gara atipica, rinviata di 24 ore per un diluvio torrenziale: primo tempo dominato dai nerazzurri, al riposo avanti però solo per 1-0, poi i lariani che piazzano tre gol in meno di un quarto d’ora ribaltando il match e il pronostico, conquistando la prima vittoria in A dopo 21 anni.

Lezione che l’Atalanta ricorda bene: da allora in campionato una sola sconfitta, quella di sabato scorso contro il Napoli. Da un azzurro all’altro. Dea con quasi il doppio dei punti rispetto al Como, 43 contro 22, con una difesa rimaneggiata dalla squalifica di Hien e dall’assenza di Kossounou: dietro Gasperini rilancia Scalvini da titolare e potrebbe concedere un turno di riposo a Kolasinac dando spazio al ritrovato Toloi.

Davanti c’è grande abbondanza con il recupero anche di Zaniolo: probabile il modulo con Samardzic da trequartista e tandem offensivo con Lookman e Retegui per avere poi De Ketelaere come jolly per la ripresa.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti,Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

Dove vederla: diretta sabato dalle 15 su DAZN