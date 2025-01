Atalanta, attacco stellare. Gasp ritrova la sua Dea

Riecco l’Atalanta macchina del gol. La “manita“ rifilata allo Sturm Graz, che ha consentito alla Dea di conquistare l’accesso come minimo ai playoff di Champions League con una giornata di anticipo, è stata griffata dal tridente delle meraviglie. Il cannoniere Retegui ha aperto le danze, poi a seguire lo show di Lookman e De Ketelaere, con un assist e un gol a testa. Un tridente da 42 gol finora. Retegui è al 17° gol stagionale, il terzo in appena una settimana, dopo aver segnato contro la Juventus e il Napoli. Lookman è a quota 14, anche lui aveva già segnato contro il Napoli, De Ketelaere sta viaggiando a 11 gol e 10 assist ed è diventato il giocatore con il maggiore coinvolgimento nei gol di questa Champions, a quota 9, con 4 centri e 5 assist, scavalcando il connazionale De Bruyne.

Gasperini martedì sera ha dovuto alternarli, inserendo De Ketelaere nella ripresa, non avendo altri attaccanti di ruolo, data l’indisponibilità di Zaniolo. Ma c’è un altro dato interessante da tenere in considerazione: in questa Dea segnano tutti. I 18 gol segnati in questa Champions sono stati realizzati da dieci marcatori diversi. Perché davanti i tre attaccanti sono stoccatori decisivi, ma i loro gol innescano i compagni nelle retrovie. Anche chi non segna fa la differenza: Cuadrado, entrato nella ripresa, ha piazzato un assist e avviato due azioni da gol, Samardzic pur senza segnare ha avviato due azioni da gol.

Dea che è anche un muro a livello difensivo: cinque gare su sette in questa Champions senza incassare reti contro Arsenal, Shakthar, Celtic, Stoccarda e Sturm Graz. Appena quattro gol subiti, uno dallo Young Boys, poi tre nella stessa partita, nel 2-3 contro il Real Madrid a dicembre, nell’unica sconfitta in queste sette giornate di cammino europeo quasi trionfale. Con il grande rimpianto di avere incrociato due serate perfette di due portieri, lo spagnolo Saya dell’Arsenal e il vecchio Schmeichel del Celtic, che con i loro miracoli hanno tenuto sullo 0-0 le prime due sfide casalinghe di questa Champions.