Atalanta, il Marsiglia vuole Mitchel Bakker: l’olandese rigenerato dal prestito al Lille

Bergamo – Futuro bergamasco o ancora francese per Mitchel Bakker? L’Atalanta è alla finestra per il 25enne laterale olandese, di rientro da un prestito positivo con i transalpini del Lille e richiestissimo sul mercato della Ligue 1. L’esterno orange classe 2000 sta per tornare a disposizione della Dea, con la scadenza a fine giugno del prestito annuale al Lille dove ha fatto bene collezionando 24 presenze con 3 gol e 2 assist in Ligue 1 e 8 presenze e 1 gol in Champions.

Difficile che Bakker resti a Bergamo (importante sarà anche il parere del nuovo allenatore), dove non ha convinto nel 2023-24 collezionando appena 20 presenze tra serie A e coppe sotto la guida di Gasperini, più probabile che la Dea, che lo ha acquistato nel 2023 dal Bayer Leverkusen per 9 milioni, decida di lasciarlo ancora in Francia, ma cedendolo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni.

Sul giocatore c’è il forte interesse dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi e qualificato per la prossima Champions League. Ma Bakker piace anche al Lille, che vorrebbe rinnovare il prestito, e al neo promosso Paris FC, la seconda squadra parigina. Bakker, classe 2000, prodotto del vivaio dell’Ajax aveva già giocato in Francia nel Paris St Germain tra il 2019 e il 2021 prima di un biennio al Bayer Leverkusen e del passaggio a Bergamo due estati fa.