Atalanta, sirene arabe per José Ederson: l’Al-Hilal pronto ad un’offerta da 50 milioni per il giocatore

Bergamo, 3 giugno 2025 – Le sirene arabe suonano anche per José Ederson. Il ricco club dell’Al-Hilal, sulla cui panchina sta per andare a sedersi Simone Inzaghi, vorrebbe portare nella Saudi Pro League alcuni dei migliori giocatori del nostro campionato o transitati nella nostra serie A (vedi Osimhen) e ha messo gli occhi sul 26enne mediano dell’Atalanta.

Per l’ex Corinthians ed ex Fortaleza le offerte non mancano. Da mesi il Manchester United lo sta seguendo: i Red Devils, che negli ultimi quattro anni hanno fatto operazioni da oltre cento milioni con la dirigenza atalantina acquistando prima Amad Diallo e poi Rasmussen Hojlund, starebbero preparando un’offerta da 50 milioni per averlo. Ma l’Al-Hilal potrebbe superare quota 50 e arrivare anche a 60, mettendo sul piatto anche un ingaggio stellare per il giocatore.

Ederson, classe 1999, è arrivato a Bergamo nell’estate 2022, acquistato per 22 milioni dalla Salernitana che lo aveva portato nel precedente mese di gennaio nel nostro campionato. L’Atalanta è alla finestra, non ha bisogno di vendere e fare cassa, ascolta ogni offerta e la valuta: se ne saprà di più nei prossimi giorni. Intanto Ederson, reduce da una stagione da 44 presenze e 5 gol con la Dea, sta lavorando nel ritiro della Selecao brasiliani agli ordini del neo ct Carlo Ancelotti.