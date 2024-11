Occasione Atalanta. Dea, assalto alla vetta con l’ex Samardzic

Ultima fatica prima della sosta per l’Atalanta, lanciata con 22 punti (tre in meno del Napoli capolista che oggi affronta l’Inter) e reduce da cinque vittorie consecutive in campionato e da una striscia di otto risultati utili consecutivi dallo scorso 28 settembre, con sei successi e due pareggi, includendo la Champions. Oggi nell’anticipo delle 12.30 al Gewiss Stadium arriva l’Udinese, in buona posizione di classifica con 16 punti grazie ad un avvio esplosivo, ma in calo dopo un bimestre con cinque sconfitte alternate a due vittorie casalinghe contro Lecce e Cagliari. Pronostico sulla carta tutto per i nerazzurri che però non avranno Charles De Ketelaere, bloccato da un risentimento muscolare che dovrebbe consentirgli il recupero già per la ripresa contro il Parma, e Sead Kolasinac, anche lui out fino a fine mese per un risentimento muscolare.

"Contro l’Udinese arriviamo con un bel morale dopo la vittoria a Stoccarda, ma il campionato è un’altra competizione", ha spiegato mercoledì sera Gian Piero Gasperini. Il tecnico non farà turn over, limitandosi ad una serie di aggiustamenti tattici. In difesa spazio alla forza fisica del 23enne ivoriano Kossounou, in coppia con l’altro corazziere Hien e con Djimsiti. Sulle corsie esterne Zappacosta sembra favorito su Bellanova a destra, mentre Ruggeri giocherà a sinistra. In mediana la solita tenaglia formata da De Roon e da Ederson con Brescianini e Pasalic pronti per la ripresa. Davanti dovrebbe avere una maglia da titolare, nel ruolo di trequartista, il 22enne serbo Lazar Samardzic, l’ex di turno, arrivato ad agosto dopo tre anni in Friuli, già decisivo in questo avvio di campionato con due gol pesantissimi segnati contro il Bologna e il Monza. Attacco con la coppia offensiva formata da Lookman e Retegui, 17 gol in due, 11 l’azzurro e 6 l’anglo nigeriano, con Zaniolo che scalpita dopo il gol a Stoccarda e avrà spazio nella ripresa.

Dea che ha una tradizione favorevole contro l’Udinese da quando in panchina siede Gasp: ultima sconfitta il 30 ottobre 2017 a Udine per 2-1. Nell’annata precedente, nel 2016-17, l’ultima vittoria dell’Udinese a Bergamo, all’allora Azzurri d’Italia per 3-2 con doppietta di Duvan Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.