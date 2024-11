Pagelle Atalanta. De Ketelaere è l’uomo-assist. Hien annulla Lukaku

CARNESECCHI 6,5 Quando serve è reattivo su Buongiorno, chirurgico nelle uscite

DJIMSITI 6,5 Ottimo lavoro di chiusura su Kvara, non corre veri rischi. Peccato per il giallo nel finale.

HIEN 7,5 Toglie ogni pallone a Lukaku, lo annulla, confermandosi specialista nel cancellare i centravanti avversari

KOLASINAC 6,5 Gara attenta di mestiere,, chiude la porta a Politano

ZAPPACOSTA 7 Ottimo lavoro a destra sia nel contenimento che nella corsa

EDERSON 7,5 Recupera un’infinità di palloni, vince il confronto con Anguissa, fa salire la squadra,

DE ROON 7 Raggiunge le 281 presenze in A, il maggior nerazzurro di sempre con Angeleri e Bellini e festeggia giganteggiando a centrocampo

RUGGERI 7 Solita grande prova di generosità con tanti cross, a 22 anni ormai gioca con sicurezza

PASALIC 7 Jolly tattico vincente di Gasp, con il suo pressing annichilisce la manovra avversaria, sfiora anche il gol

DE KETELAERE 7,5 Piazza due assist per la doppietta di Lookman, un capolavoro quello del raddoppio

LOOKMAN 8 Lunedì è arrivato 14esimo nel pallone d’oro, ha risposto con due gol decisivi dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti in Europa: sei gol in otto partite.

ALL. GASPERINI 9 L’ennesimo capolavoro tattico, un 3-0 per la sua Dea con ambizioni a tricolore! Quinta vittoria di fila in campionato. Impartisce una lezione a Conte con pressing alto e ripartenze.

sostituzioni: 70’ Kossounou 6,5 Nei venti minuti finali garantisce copertura difensiva 76’ Samardzic 7 Aiuta nel giro palla e nel finale si inventa la giocata per il terzo gol 76’ Retegui 7,5 Entra e contribuisce al possesso palla e poi timbra il cartellino con un gol stupendo, l’11esimo in 11 gare 82’ Bellanova 6 Una decina di minuti per dare corsa a destra 82’ Brescianini 6 Torna dopo cinque settimane

Voto squadra 8

Fab. Car.